У Медведчука вилучили 264 твори мистецтва: деякі картини підуть на аукціон (відео)

Більшість з конфіскованих у Віктора Медведчука картин є творами відомих українських митців минулого століття. На цей час вони зберігаються в Національному художньому музеї.

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У межах кримінальних проваджень співробітники Департаменту стратегічних розслідувань та Головного слідчого управління Національної поліції вилучили у колишнього народного депутата Віктора Медведчука 264 твори мистецтва різних авторів. Про це інформує Нацполіція.

За рішенням суду їх було передано на реалізацію до агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Експерти-мистецтвознавці Національного художнього музею України у результаті дослідження визнали 112 картин такими, що мають культурну цінність. Більшість з них відноситься до Закарпатської художньої школи, авторами яких є відомі українські митці XX століття, серед яких Адальберт Ерделі, Іван Труш, Микола Глущенко.

Картини, які становлять культурну цінність, внесуть до реєстру Музейного фонду та будуть розподілені між музеями.

Решту АРМА виставить на продаж. Кошти від реалізації будуть перераховані в дохід держави.

Зазначимо, Віктор Медведчук — проросійський політичний діяч, ексчлен забороненої партії ОПЗЖ. У 2022 році, після вторгнення РФ, його затримали під час спроби незаконно втекти за кордон. Йому оголосили підозру в державній зраді, також було заарештовано все його майно: компанії, автомобілі, будинки, твори мистецтва тощо. Наразі кум Путіна перебуває за межами України, оскільки його передали Кремлю під час обміну за участю командирів і бійців "Азову", які обороняли Маріуполь.

Навесні 2023 року стало відомо про спробу оцінити колекцію творів мистецтва Медведчука.

Також Фокус писав, що 23 квітня стало відомо про юридичну особу, яка здійснюватиме реалізацію арештованої 92-метрової яхти Медведчука Royal Romance. У конкурсі переміг нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, який якраз спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання.