У Медведчука изъяли 264 произведения искусства: некоторые картины пойдут на аукцион (видео)

Большинство из конфискованных у Виктора Медведчука картин являются произведениями известных украинских художников прошлого века. В настоящее время они хранятся в Национальном художественном музее.

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В рамках уголовных производств сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Национальной полиции изъяли у бывшего народного депутата Виктора Медведчука 264 произведения искусства разных авторов. Об этом информирует Нацполиция.

По решению суда они были переданы на реализацию в агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Эксперты-искусствоведы Национального художественного музея Украины в результате исследования признали 112 картин имеющими культурную ценность. Большинство из них относится к Закарпатской художественной школе, авторами которых являются известные украинские художники XX века, среди которых Адальберт Эрдели, Иван Труш, Николай Глущенко.

Картины, которые представляют культурную ценность, внесут в реестр Музейного фонда и будут распределены между музеями.

Остальные АРМА выставит на продажу. Средства от реализации будут перечислены в доход государства.

Отметим, Виктор Медведчук — пророссийский политический деятель, экс-член запрещенной партии ОПЗЖ. В 2022 году, после вторжения РФ, его задержали при попытке незаконно сбежать за границу. Ему объявили подозрение в государственной измене, также было арестовано все его имущество: компании, автомобили, дома, произведения искусства и тому подобное. Сейчас кум Путина находится за пределами Украины, поскольку его передали Кремлю во время обмена с участием командиров и бойцов "Азова", которые обороняли Мариуполь.

Весной 2023 года стало известно о попытке оценить коллекцию произведений искусства Медведчука.

Также Фокус писал, что 23 апреля стало известно о юридическом лице, которое будет осуществлять реализацию арестованной 92-метровой яхты Медведчука Royal Romance. В конкурсе победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, который как раз специализируется на продаже яхт и другого оборудования.