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Украина Российско-украинская война Дело Медведчука

Специализируется на продаже яхт: АРМА выбрала реализатора арестованной "лодки" Медведчука

Royal Romance, яхта Медведчука, АРМА, олигархи, Troostwijk Auctions
MY Royal Romance

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки трех известных мировых аукционных домов для продажи арестованной яхты кума Путина Royal Romance, но одного к участию не допустили.

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Во вторник, 23 апреля, конкурсная комиссия определила юридическое лицо, которое будет осуществлять реализацию арестованной 92-метровой яхты Медведчука. Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как отмечается, аукционный дом Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу, поскольку претендент имел несоответствие процедуре порядка реализации, которая предусмотрена постановлением правительства Украины.

Отмечается, что Служба безопасности Украины предоставила комиссии письмо по каждому участнику — о непричастности того к России или самому Медведчука или связанных с ним лиц.

Члены Комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по 8 критериям.

В результате оценивания победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, который получил общий балл 164 и средний 35,8.

Аукционный дом Boathouse Auctions (США) получил общий балл 108 и средний балл 21,6.

Аукционный дом Troostwijk Auctions, который специализируется на продаже яхт и другого оборудования, был создан в 2015 году. Он имеет 5 представительств по всему миру и географически охватывает 175 стран. В нем работает 210 специалистов. Ежегодно Troostwijk Auctions выставляет около 120 млн лотов. При этом, как отмечается, документы подтверждают, что компания имеет прозрачные правила аукциона и осуществляет надзор нотариуса за законностью аукционных процедур.

Доход АД Troostwijk Auctions ежегодно составляет около €1,5 млрд.

В течение 5 рабочих дней АРМА должно получить предложение от АД Troostwijk Auctions по заключению соответствующего договора.

"Это уже большая победа, верим, что теперь яхта Медведчука будет реализована на прозрачном аукционе и принесет в бюджет Украины значительные поступления!", — прокомментировала результаты конкурса глава АРМА Елена Дума.

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3 004 л. с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года. Стоимость 92-метрового судна оценивается примерно в 180 миллионов долларов.

Напомним, что яхта класса люкс Royal Romance весной 2022 года была задержана в порту хорватского города Риека в рамках санкций ЕС, наложенных на близких к Путину российских олигархов.

Напомним, как писал Фокус, по решению суда АРМА также имеет право на реализацию автомобиля Maybach, произведений искусства и коллекционных часов, которые принадлежат Медведчуку.