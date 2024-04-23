Специализируется на продаже яхт: АРМА выбрала реализатора арестованной "лодки" Медведчука

Конкурсная комиссия рассмотрела заявки трех известных мировых аукционных домов для продажи арестованной яхты кума Путина Royal Romance, но одного к участию не допустили.

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Во вторник, 23 апреля, конкурсная комиссия определила юридическое лицо, которое будет осуществлять реализацию арестованной 92-метровой яхты Медведчука. Об этом сообщает Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как отмечается, аукционный дом Asset Reality Limited (США) не был допущен к конкурсу, поскольку претендент имел несоответствие процедуре порядка реализации, которая предусмотрена постановлением правительства Украины.

Отмечается, что Служба безопасности Украины предоставила комиссии письмо по каждому участнику — о непричастности того к России или самому Медведчука или связанных с ним лиц.

Члены Комиссии оценивали каждого участника в прямом эфире, выставляя баллы по 8 критериям.

В результате оценивания победил нидерландский аукционный дом Troostwijk Auctions, который получил общий балл 164 и средний 35,8.

Аукционный дом Boathouse Auctions (США) получил общий балл 108 и средний балл 21,6.

Аукционный дом Troostwijk Auctions, который специализируется на продаже яхт и другого оборудования, был создан в 2015 году. Он имеет 5 представительств по всему миру и географически охватывает 175 стран. В нем работает 210 специалистов. Ежегодно Troostwijk Auctions выставляет около 120 млн лотов. При этом, как отмечается, документы подтверждают, что компания имеет прозрачные правила аукциона и осуществляет надзор нотариуса за законностью аукционных процедур.

Доход АД Troostwijk Auctions ежегодно составляет около €1,5 млрд.

В течение 5 рабочих дней АРМА должно получить предложение от АД Troostwijk Auctions по заключению соответствующего договора.

"Это уже большая победа, верим, что теперь яхта Медведчука будет реализована на прозрачном аукционе и принесет в бюджет Украины значительные поступления!", — прокомментировала результаты конкурса глава АРМА Елена Дума.

Яхта Royal Romance построена судостроительной компанией Feadship. Дизайном интерьера судна занимался Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двумя дизельными двигателями MTU по 3 004 л. с. Всего на яхте может одновременно находиться 14 гостей и 22 члена экипажа. Виктор Медведчук получил судно в июле 2015 года. Стоимость 92-метрового судна оценивается примерно в 180 миллионов долларов.

Напомним, что яхта класса люкс Royal Romance весной 2022 года была задержана в порту хорватского города Риека в рамках санкций ЕС, наложенных на близких к Путину российских олигархов.

Напомним, как писал Фокус, по решению суда АРМА также имеет право на реализацию автомобиля Maybach, произведений искусства и коллекционных часов, которые принадлежат Медведчуку.