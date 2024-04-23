Спеціалізується на продажу яхт: АРМА обрало реалізатора арештованого "човна" Медведчука

Конкурсна комісія розглянула заявки трьох відомих світових аукціонних домів для продажу заарештованої яхти кума Путіна Royal Romance, але одного до участі не допустила.

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У вівторок, 23 квітня, конкурсна комісія визначила юридичну особу, яка здійснюватиме реалізацію арештованої 92-метрової яхти Медведчука. Про це повідомляє Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Як зазначається, аукціонний дім Asset Reality Limited (США) не було допущено до конкурсу, оскільки претендент мав невідповідність процедурі порядку реалізації, яка передбачена постановою Уряду України.

Наголошується, що Служба безпеки України надала комісії лист щодо кожного учасника — про непричетність того до Росії чи самого Медведчука або пов'язаних із ним осіб.

Члени Комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за 8 критеріями.

У результаті оцінювання переміг нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, який отримав загальний бал 164 і середній 35,8.

Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав загальний бал 108 і середній бал 21,6.

Аукціонний дім Troostwijk Auctions, який спеціалізується на продажу яхт та іншого обладнання, було створено у 2015 році. Він має 5 представництв по всьому світу й географічно охоплює 175 країн. У ньому працюють 210 фахівців. Щорічно Troostwijk Auctions виставляє близько 120 млн лотів. Як зазначається, документи підтверджують, що компанія має прозорі правила аукціону та здійснює нагляд нотаріуса за законністю аукціонних процедур.

Дохід АД Troostwijk Auctions щорічно становить близько €1,5 млрд.

Протягом 5 робочих днів АРМА має отримати пропозицію від АД Troostwijk Auctions щодо заключення відповідного договору.

"Це вже велика перемога! Віримо, що тепер яхта Медведчука буде реалізована на прозорому аукціоні та принесе в бюджет України значні надходження!" — прокоментувала результати конкурсу голова АРМА Олена Дума.

Яхта Royal Romance побудована суднобудівною компанією Feadship. Дизайном інтер'єру судна займався Сеймур Даймонд. Royal Romance оснащена двома дизельними двигунами MTU по 3004 к. с. Усього на яхті можуть одночасно перебувати 14 гостей і 22 члени екіпажу. Віктор Медведчук отримав судно в липні 2015 року. Вартість 92-метрового судна оцінюється приблизно в 180 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що яхту класу люкс Royal Romance навесні 2022 року було затримано в порту хорватського міста Рієка в межах санкцій ЄС, накладених на близьких до Путіна російських олігархів.

Нагадаємо, як писав Фокус, за рішенням суду АРМА також має право на реалізацію автомобіля Maybach, творів мистецтва та колекційних годинників, які належать Медведчуку.