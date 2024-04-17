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Яхта Royal Romance, 264 картини і Maybach: Україна продає майно Медведчука (фото)

Володимир Путін і Віктор Медведчук
Фото: ТАСС | Володимир Путін і Віктор Медведчук

Картини тимчасово зберігаються в Національному художньому музеї. Більшість предметів мистецтва — полотна художників Закарпаття. Деякі оцінюються в десятки тисяч доларів.

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Твори мистецтва, що належать колишньому українському політику Віктору Медведчуку, будуть продані, згідно з рішенням суду, а вторговані кошти передадуть до держбюджету. Про це в Telegram-каналі повідомила Олена Дума, голова Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Сьогодні картини тимчасово зберігаються в Національному художньому музеї. Здебільшого це полотна художників Закарпаття: Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса. Деякі з них оцінюються в десятки тисяч доларів.

Картина Йосипа Бокшая Fullscreen
Картина Йосипа Бокшая
Картина Гаврила Глюка Fullscreen
Картина Гаврила Глюка
Картина Костянтина Коровіна Fullscreen
Картина Костянтина Коровіна
Картина Костянтина Крижицького Fullscreen
Картина Костянтина Крижицького

За рішенням суду АРМА також має право на реалізацію автомобіля Maybach, 20 колекційних годинників і 92-метрової яхти Royal Romance — човен олігарха-втікача перебуває під арештом у Хорватії.

Яхта Royal Romance Fullscreen
Яхта Royal Romance
Автомобіль Maybach Fullscreen
Автомобіль Maybach

Віктор Медведчук у минулому очолював заборонену нині партію "Опозиційна платформа — За життя". Вона вважалася проросійською через те, що позиція політиків збігалася з наративами Кремля.

Медведчук був під домашнім арештом в Україні з травня 2021 року, його підозрювали в держзраді. Після трьох днів після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення, з'явилася інформація про його втечу. У квітні 2022 року Медведчука затримали, а у вересні разом із ще 55 росіянами обміняли на 215 українських військовослужбовців, зокрема захисників "Азовсталі".

На початку квітня 2024 року з'ясувалося, що експолітик причетний до організації в Чехії компанії Voice of Europe. На гроші Кремля в європейських країнах у межах проєкту фінансували політиків-євроскептиків.

Нагадаємо, що ЗМІ показали, який вигляд має дача Медведчука на Закарпатті, площею понад 150 га.

Раніше, 5 квітня, повідомлялося, що депутата Бундестагу підозрюють у хабарі від платформи Медведчука.