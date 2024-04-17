Яхта Royal Romance, 264 картини і Maybach: Україна продає майно Медведчука (фото)

Картини тимчасово зберігаються в Національному художньому музеї. Більшість предметів мистецтва — полотна художників Закарпаття. Деякі оцінюються в десятки тисяч доларів.

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Твори мистецтва, що належать колишньому українському політику Віктору Медведчуку, будуть продані, згідно з рішенням суду, а вторговані кошти передадуть до держбюджету. Про це в Telegram-каналі повідомила Олена Дума, голова Національного агентства України з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Сьогодні картини тимчасово зберігаються в Національному художньому музеї. Здебільшого це полотна художників Закарпаття: Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса. Деякі з них оцінюються в десятки тисяч доларів.

Картина Йосипа Бокшая

Картина Гаврила Глюка

Картина Костянтина Коровіна

Картина Костянтина Крижицького

За рішенням суду АРМА також має право на реалізацію автомобіля Maybach, 20 колекційних годинників і 92-метрової яхти Royal Romance — човен олігарха-втікача перебуває під арештом у Хорватії.

Яхта Royal Romance

Автомобіль Maybach

Віктор Медведчук у минулому очолював заборонену нині партію "Опозиційна платформа — За життя". Вона вважалася проросійською через те, що позиція політиків збігалася з наративами Кремля.

Медведчук був під домашнім арештом в Україні з травня 2021 року, його підозрювали в держзраді. Після трьох днів після того, як Москва почала повномасштабне вторгнення, з'явилася інформація про його втечу. У квітні 2022 року Медведчука затримали, а у вересні разом із ще 55 росіянами обміняли на 215 українських військовослужбовців, зокрема захисників "Азовсталі".

На початку квітня 2024 року з'ясувалося, що експолітик причетний до організації в Чехії компанії Voice of Europe. На гроші Кремля в європейських країнах у межах проєкту фінансували політиків-євроскептиків.

Нагадаємо, що ЗМІ показали, який вигляд має дача Медведчука на Закарпатті, площею понад 150 га.

Раніше, 5 квітня, повідомлялося, що депутата Бундестагу підозрюють у хабарі від платформи Медведчука.