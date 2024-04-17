Яхта Royal Romance, 264 картины и Maybach: Украина продает имущество Медведчука (фото)

Картины временно хранятся в Национальном художественном музее. Большинство предметов искусства — полотна художников Закарпатья. Некоторые оцениваются в десятки тысяч долларов.

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Произведения искусства, принадлежащие бывшему украинскому политику Виктору Медведчуку, будут проданы, согласно решению суда, а вырученные средства передадут в госбюджет. Об этом в Telegram-канале сообщила Олена Дума, глава Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сегодня картины временно хранятся в Национальном художественном музее. По большей части это полотна художников Закарпатья: Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтеса. Некоторые из них оцениваются в десятки тысяч долларов.

Картина Иосифа Бокшая

Картина Гаврилы Глюка

Картина Константина Коровина

Картина Константина Крижицкого

По решению суда у АРМА есть право на реализацию автомобиля Maybach, 20 коллекционных часов и 92-метровой яхты Royal Romance — лодка беглого олигарха находится под арестом в Хорватии.

Яхта Royal Romance

Автомобиль Maybach

Виктор Медведчук в прошлом возглавлял запрещенную сейчас партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Она считалась пророссийской в силу того, что позиция политиков совпадала с нарративами Кремля.

Медведчук был под домашним арестом в Украине с мая 2021 года и подозревался в госизмене. По прошествии трех дней после того, как Москва начала полномасштабное вторжение, появилась информация о его побеге. В апреле 2022 года Медведчук был задержан, а в сентябре вместе с еще 55 россиянами обменян на 215 украинских военнослужащих, в т.ч. защитников "Азовстали".

В начале апреля 2024 года выяснилось, что экс-политик причастен к организации в Чехии компании Voice of Europe. На деньги Кремля в европейских странах в рамках проекта финансировались политики-евроскептики.

Напомним, что СМИ показали, как выглядит дача Медведчука на Закарпатье, площадью свыше 150 га.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что депутата Бундестага подозревают во взятке от платформы Медведчука.