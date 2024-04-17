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Украина Российско-украинская война

Яхта Royal Romance, 264 картины и Maybach: Украина продает имущество Медведчука (фото)

Владимир Путин и Виктор Медведчук
Фото: ТАСС | Владимир Путин и Виктор Медведчук

Картины временно хранятся в Национальном художественном музее. Большинство предметов искусства — полотна художников Закарпатья. Некоторые оцениваются в десятки тысяч долларов.

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Произведения искусства, принадлежащие бывшему украинскому политику Виктору Медведчуку, будут проданы, согласно решению суда, а вырученные средства передадут в госбюджет. Об этом в Telegram-канале сообщила Олена Дума, глава Национального агентства Украины по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Сегодня картины временно хранятся в Национальном художественном музее. По большей части это полотна художников Закарпатья: Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтеса. Некоторые из них оцениваются в десятки тысяч долларов.

Картина Иосифа Бокшая Fullscreen
Картина Иосифа Бокшая
Картина Гаврила Глюка Fullscreen
Картина Гаврилы Глюка
Картина Константина Коровина Fullscreen
Картина Константина Коровина
Картина Константина Крижицкого Fullscreen
Картина Константина Крижицкого

По решению суда у АРМА есть право на реализацию автомобиля Maybach, 20 коллекционных часов и 92-метровой яхты Royal Romance — лодка беглого олигарха находится под арестом в Хорватии.

Яхта Royal Romance Fullscreen
Яхта Royal Romance
Автомобиль Maybach Fullscreen
Автомобиль Maybach

Виктор Медведчук в прошлом возглавлял запрещенную сейчас партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Она считалась пророссийской в силу того, что позиция политиков совпадала с нарративами Кремля.

Медведчук был под домашним арестом в Украине с мая 2021 года и подозревался в госизмене. По прошествии трех дней после того, как Москва начала полномасштабное вторжение, появилась информация о его побеге. В апреле 2022 года Медведчук был задержан, а в сентябре вместе с еще 55 россиянами обменян на 215 украинских военнослужащих, в т.ч. защитников "Азовстали".

В начале апреля 2024 года выяснилось, что экс-политик причастен к организации в Чехии компании Voice of Europe. На деньги Кремля в европейских странах в рамках проекта финансировались политики-евроскептики.

Напомним, что СМИ показали, как выглядит дача Медведчука на Закарпатье, площадью свыше 150 га.

Ранее, 5 апреля, сообщалось, что депутата Бундестага подозревают во взятке от платформы Медведчука.