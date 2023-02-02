Айвазовский, Коровин и другие: СМИ узнали стоимость картин из коллекции Медведчука (фото)

Стоимость одной из картин экс-нардепа, по данным независимых искусствоведов, может достигать 200 тысяч долларов. Однако официальная экспертиза оценила ее всего в 100 тысяч грн.

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В октябре прошлого года правоохранители изъяли из особняка Виктора Медведчука в Пуще-Водицы 316 предметов искусства, большинство из которых составляют картины. Их отправили на экспертизу, однако уже известно, что в коллекции политика есть работы Ивана Айвазовского и других известных мастеров. Стоимость одной картины может достигать 3 млн долларов. Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо", опубликованном в среду, 1 февраля.

Журналисты получили в свое распоряжение полный список изъятых предметов искусства и снимки картин, найденных в жилье Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые на данный момент, по словам авторов расследования, находятся в РФ.

Среди экспонатов — картины с изображением самой супружеской пары.

Однако есть и предметы, которые представляют художественную ценность. В частности, это работы Владимира Орловского (стоимостью около 100 тыс. долларов за картину), Сергея Васильковского, Иосифа Бокшая (10-15 тыс. долларов), Константина Коровина (20-25 тыс. долларов за картину), Константина Крижицкого (около 30 тыс. долларов) и Гаврила Глюка (около 1,5 тыс. долларов).

[ + – ] Картина Коровина Фото: Слідство. Інфо [ + – ] Картина Бокшая [ + – ] Картина Орловского [ + – ] Картина Крижицкого [ + – ] Картина Глюка

Также в списке упоминаются три работы Айвазовского, которые, вероятно, являются самыми ценными в коллекции экс-нардепа. Стоимость одной из них оценивается независимыми искусствоведами в 80-200 тысяч долларов. Еще две, по данным экспертов, могут стоить от 5 тысяч до 3 млн долларов.

[ + – ] Картина Айвазовского

"Если предположить, что остальные картины Айвазовского из коллекции Медведчука стоят, равно как и первая, то лишь три картины этого автора могут стоить полмиллиона долларов", — пришли к выводу журналисты.

Стоимость идентифицированных вместе с экспертами картин из коллекции Медведчука может достигать 700 тысяч долларов, говорится в расследовании. В своей декларации за 2020 год Медведчук указал 110 картин русских художников, 80 картин украинской живописи конца XIX — первой половины ХХ века, 201 картину закарпатских художников живописи, 115 картин современной живописи и 24 картины европейской живописи. Описания и стоимости этих произведений в декларации нет. Журналисты обратили внимание на то, что в политик задекларировал гораздо больше картин, чем правоохранители нашли в его особняке — либо Медведчуку удалось вывезти часть коллекции, либо все остальные работы найдут позднее.

На данный момент работы из коллекции Медведчука проходят проверку в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Работы, по словам работников учреждения, могут затянуться до июля. Из трех картин художника, указанных в перечне изъятого имущества, государственные искусствоведы показали только одну — ту, которую независимые эксперты оценили журналистам в 80-200 тыс. долларов. По словам работницы института Ирины Ходченко, она может всего до 100 тысяч гривен.

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила проекту, что имущество Медведчука может быть конфисковано в пользу государства, так как в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, среди которых и подозрение в государственной измене.

Напомним, 1 февраля стало известно, что СБУ провела обыски у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару. Следствие считает, что эти компании были задействованы в схемах отмывания денег в интересах бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Также мы писали, что в конце января Медведчук пришел в студию российского пропагандистского канала и рассказал, как проходил его обмен.