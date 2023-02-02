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Политика Дело Медведчука

Айвазовский, Коровин и другие: СМИ узнали стоимость картин из коллекции Медведчука (фото)

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Фото: Слідство. Інфо | СМИ показали коллекцию картин Медведчука

Стоимость одной из картин экс-нардепа, по данным независимых искусствоведов, может достигать 200 тысяч долларов. Однако официальная экспертиза оценила ее всего в 100 тысяч грн.

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В октябре прошлого года правоохранители изъяли из особняка Виктора Медведчука в Пуще-Водицы 316 предметов искусства, большинство из которых составляют картины. Их отправили на экспертизу, однако уже известно, что в коллекции политика есть работы Ивана Айвазовского и других известных мастеров. Стоимость одной картины может достигать 3 млн долларов. Об этом говорится в расследовании проекта "Слідство.Інфо", опубликованном в среду, 1 февраля.

Журналисты получили в свое распоряжение полный список изъятых предметов искусства и снимки картин, найденных в жилье Медведчука и его супруги Оксаны Марченко, которые на данный момент, по словам авторов расследования, находятся в РФ.

Виктор Медведчук, картины медведчука Fullscreen
Виктор Медведчук, картины медведчука Fullscreen
Виктор Медведчук, картины медведчука Fullscreen
Виктор Медведчук, картины медведчука Fullscreen
Виктор Медведчук, картины медведчука
Виктор Медведчук, картины медведчука
Виктор Медведчук, картины медведчука
Виктор Медведчук, картины медведчука

Среди экспонатов — картины с изображением самой супружеской пары.

Картина Медведчука Fullscreen
Картина Марченко Fullscreen
Картина Марченко Fullscreen
Картина Марченко Fullscreen
Картина Марченко Fullscreen
Картина Марченко Fullscreen
Картина Медведчука
Картина Марченко
Картина Марченко
Картина Марченко
Картина Марченко
Картина Марченко

Однако есть и предметы, которые представляют художественную ценность. В частности, это работы Владимира Орловского (стоимостью около 100 тыс. долларов за картину), Сергея Васильковского, Иосифа Бокшая (10-15 тыс. долларов), Константина Коровина (20-25 тыс. долларов за картину), Константина Крижицкого (около 30 тыс. долларов) и Гаврила Глюка (около 1,5 тыс. долларов).

Картина Коровина, коровин медведчук Fullscreen
Картина Коровина
Фото: Слідство. Інфо
Картина Бокшая, бокшай медведчук Fullscreen
Картина Бокшая
Картина Орловского, орловский медведчук Fullscreen
Картина Орловского
Картина Крижицкого, крижицкий медведчук Fullscreen
Картина Крижицкого
глюк медведчук, медведчук глюк, картина глюка Fullscreen
Картина Глюка
Картина Коровина, коровин медведчук
Картина Бокшая, бокшай медведчук
Картина Орловского, орловский медведчук
Картина Крижицкого, крижицкий медведчук
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Также в списке упоминаются три работы Айвазовского, которые, вероятно, являются самыми ценными в коллекции экс-нардепа. Стоимость одной из них оценивается независимыми искусствоведами в 80-200 тысяч долларов. Еще две, по данным экспертов, могут стоить от 5 тысяч до 3 млн долларов.

Айвазовский, айвазовский медведчук Fullscreen
Картина Айвазовского

"Если предположить, что остальные картины Айвазовского из коллекции Медведчука стоят, равно как и первая, то лишь три картины этого автора могут стоить полмиллиона долларов", — пришли к выводу журналисты.

Стоимость идентифицированных вместе с экспертами картин из коллекции Медведчука может достигать 700 тысяч долларов, говорится в расследовании. В своей декларации за 2020 год Медведчук указал 110 картин русских художников, 80 картин украинской живописи конца XIX — первой половины ХХ века, 201 картину закарпатских художников живописи, 115 картин современной живописи и 24 картины европейской живописи. Описания и стоимости этих произведений в декларации нет. Журналисты обратили внимание на то, что в политик задекларировал гораздо больше картин, чем правоохранители нашли в его особняке — либо Медведчуку удалось вывезти часть коллекции, либо все остальные работы найдут позднее.

На данный момент работы из коллекции Медведчука проходят проверку в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз. Работы, по словам работников учреждения, могут затянуться до июля. Из трех картин художника, указанных в перечне изъятого имущества, государственные искусствоведы показали только одну — ту, которую независимые эксперты оценили журналистам в 80-200 тыс. долларов. По словам работницы института Ирины Ходченко, она может всего до 100 тысяч гривен.

В свою очередь Служба безопасности Украины сообщила проекту, что имущество Медведчука может быть конфисковано в пользу государства, так как в отношении него возбуждено несколько уголовных дел, среди которых и подозрение в государственной измене.

Напомним, 1 февраля стало известно, что СБУ провела обыски у представителей строительных компаний Киева, подконтрольных нардепу от запрещенной партии ОПЗЖ Вадиму Столару. Следствие считает, что эти компании были задействованы в схемах отмывания денег в интересах бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Также мы писали, что в конце января Медведчук пришел в студию российского пропагандистского канала и рассказал, как проходил его обмен.