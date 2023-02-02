Айвазовський, Коровін та інші: ЗМІ дізналися про вартість картин з колекції Медведчука (фото)

Вартість однієї з картин екснардепа, за даними незалежних мистецтвознавців, може сягати 200 тисяч доларів. Проте офіційна експертиза оцінила її лише у 100 тисяч грн.

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Торік у жовтні правоохоронці вилучили з особняка Віктора Медведчука у Пущі-Водиці 316 предметів мистецтва, більшість із яких складають картини. Їх відправили на експертизу, проте вже відомо, що у колекції політика є роботи Івана Айвазовського та інших відомих майстрів. Вартість однієї картини може досягати 3 млн. доларів. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Слідство.Інфо", опублікованому у середу, 1 лютого.

Журналісти отримали у своє розпорядження повний список вилучених предметів мистецтва та знімки картин, знайдених у житлі Медведчука та його дружини Оксани Марченко, які наразі, за словами авторів розслідування, знаходяться в РФ.

Серед експонатів — картини із зображенням подружжя.

Проте є й предмети, які мають художню цінність. Зокрема, це роботи Володимира Орловського (вартістю близько 100 тис. доларів за картину), Сергія Васильківського, Йосипа Бокшая (10-15 тис. доларів), Костянтина Коровіна (20-25 тис. доларів за картину), Костянтина Крижицького (близько 30 тис. доларів) та Гаврило Глюка (близько 1,5 тис. доларів).

[ + – ] Картина Коровіна Фото: Слідство. Інфо [ + – ] Картина Бокша [ + – ] Картина Орловського [ + – ] Картина Крижицького [ + – ] Картина Глюка

Також у списку згадуються три роботи Айвазовського, які, ймовірно, найцінніші в колекції екснардепа. Вартість однієї з них оцінюється незалежними мистецтвознавцями у 80-200 тисяч доларів. Ще дві, за даними експертів, можуть коштувати від 5 тисяч до 3 млн. доларів.

[ + – ] Картина Айвазовського

"Якщо припустити, що решта картин Айвазовського з колекції Медведчука коштують, так само як і перша, то лише три картини цього автора можуть коштувати пів мільйона доларів", — дійшли висновку журналісти.

Вартість ідентифікованих разом із експертами картин із колекції Медведчука може досягати 700 тисяч доларів, йдеться у розслідуванні. У своїй декларації за 2020 рік Медведчук вказав 110 картин російських художників, 80 картин українського живопису кінця ХІХ — першої половини ХХ століття, 201 картину закарпатських художників живопису, 115 картин сучасного живопису та 24 картини європейського живопису. Опису та вартості цих творів у декларації немає. Журналісти звернули увагу на те, що в політик задекларував набагато більше картин, ніж правоохоронці знайшли в його особняку — або Медведчуку вдалося вивезти частину колекції, або решту робіт знайдуть пізніше.

Наразі роботи з колекції Медведчука проходять перевірку у Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Роботи, за словами працівників установи, можуть тривати до липня. Із трьох картин митця, зазначених у переліку вилученого майна, державні мистецтвознавці показали лише одну — ту, яку незалежні експерти оцінили журналістам у 80–200 тис. доларів. За словами працівниці інституту Ірини Ходченко, вона може коштувати до 100 тисяч гривень.

Зі свого боку, Служба безпеки України повідомила проєкту, що майно Медведчука може бути конфісковано на користь держави, оскільки стосовно нього порушено кілька кримінальних справ, серед яких і підозра у державній зраді.

Нагадаємо, 1 лютого стало відомо, що СБУ провела обшуки у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних нардепу від забороненої партії ОПЗЖ Вадиму Столару. Слідство вважає, що ці компанії були задіяні у схемах відмивання грошей на користь колишніх нардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака.

Також ми писали, що наприкінці січня Медведчук прийшов у студію російського пропагандистського каналу та розповів, як проходив його обмін.