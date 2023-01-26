"Я до кінця сумнівався, що він відбудеться": Медведчук розповів, як проходив його обмін

За словами колишнього нардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ, він зрозумів, що його поміняють, коли побачив російський літак в Анкарі.

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Екснардеп Віктор Медведчук, звинувачений у держзраді, заявив, що до останнього не вірив у те, що його обмін відбудеться. Про це він розповів російському пропагандистському каналу RT.

За словами Медведчука, 21 вересня його літаком у супроводі представників Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України доставили до Польщі.

"Я перебував у літаку 12-14 годин. Я бачив, що йшли переговори, представники ГУР та СБУ постійно вели якісь переговори. І я розумів, що не все так складається, як мінімум, за їхніми словами, щоб говорити чи бути впевненим у тому, що цей обмін відбудеться", — розповів Медведчук.

Пізніше екснардепа доставили до столиці Туреччини Анкару, де він побачив російський літак і зрозумів, що обмін таки відбудеться.

"Як потім з'ясувалося, ці сумніви були марними. Я виразно зрозумів, що цей обмін відбудеться, коли з Польщі мене перевезли літаком до Анкари, де я вийшов і побачив російський літак. Я розумів, що цей обмін вже за фактом буде", — додав Медведчук.

Обмін Віктора Медведчука

21 вересня Україна та Росія обмінялися полоненими, серед них були захисники маріупольського заводу "Азовсталь". Українська сторона отримала 215 осіб. Російська сторона разом із підконтрольними нею "ДНР" та "ЛНР" натомість отримали 56 осіб, серед яких п'ятеро – бойовики цих двох організацій, а ще один – народний депутат від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктор Медведчук.

Наступного дня, 22 вересня, ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що для нього обмін Медведчука був важливим, оскільки політик свого часу звільнив з полону понад тисячу бойовиків.

Того ж дня вже колишній заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко пояснив, що Кремль погодився на обмін українських бійців на Медведчука, оскільки цей політик є важливим для РФ.

Водночас у Службі безпеки України заявили, що обмін проросійського нардепа не зупинить розгляд справ, зокрема про державну зраду, проти нього в суді.

Нагадаємо, 16 січня пропагандистське видання "Известия" опублікувало статтю Віктора Медведчука, в якій екснардеп стверджував, що Кремль був змушений вторгнутися до України нібито для захисту своїх економічних та міжнародних інтересів.

Виходячи зі звіту Інституту вивчення війни від 16 січня, публікація пропагандистської статті екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути частиною інформаційної кампанії про можливе призначення "смотрящого" за Україною.