В ISW пояснили, навіщо Медведчук опублікував пропагандистську статтю про Україну

У матеріалі колишній нардеп від забороненої ОПЗЖ назвав Україну "ще однією Росією" та виправдав Кремль за повномасштабне вторгнення, який нібито був змушений захищати свої міжнародні та економічні інтереси.

Related video

Публікація пропагандистської статті екснардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути частиною інформаційної компанії про можливе призначення "наглядача" за Україною. Такого висновку дійшов американський Інститут вивчення війни у своєму звіті від 16 січня.

Як відомо, 16 січня пропагандистське видання "Известия" опублікувало статтю обвинуваченого в держзраді екснардепа Віктора Медведчука, в якій політик назвав Україну "ще однією Росією" і поклав на Захід відповідальність за повномасштабне вторгнення ЗС РФ.

Аналітики зазначили, що матеріал "кума Путіна" прокоментував колишній ватажок проросійських бойовиків "Л/ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін, який відродив чергові чутки про можливе призначення Кремлем "наглядача" за сусідньою країною.

На думку полковника ФСБ у відставці, публікація статті Медведчука свідчить про те, що Москва не відмовлялася від плану поставити обвинуваченого у держзраді екснардепа на чолі альтернативного уряду України.

"Гіркін і пов'язаний з Кремлем військовий пропагандист Олександр Коц піддали критиці придатність Медведчука і можливість того, що він колись обійме таку посаду. Ця розмова нагадує попередні спекуляції у ЗМІ про потенційний план Кремля встановити експрезидента-втікача Віктора Януковича як керівника на початку 2022 року", — прокоментували в ISW пропагандистську статтю Віктора Медведчука.

Нагадаємо, 16 січня на сайті російського видання "Известия" було опубліковано авторську статтю обвинуваченого в держзраді Віктора Медведчука. Екснардеп від забороненої ОПЗЖ у своєму матеріалі виправдав повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та заявив, що Кремль нібито був змушений розпочати велику війну для захисту своїх економічних та міжнародних інтересів.

Також повідомлялося, що 10 січня президентським указом Віктора Медведчука було позбавлено українського громадянства, а 13 січня — депутатського мандата за рішенням Верховної Ради.