В ISW объяснили, зачем Медведчук опубликовал пропагандистскую статью об Украине

В материале бывший нардеп от запрещенной ОПЗЖ назвал Украину "еще одной Россией" и оправдал Кремль за полномасштабное вторжение, который якобы был вынужден защищать свои международные и экономические интересы.

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Публикация пропагандистской статьи экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть частью информационной компании о возможном назначении "смотрящего" за Украиной. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны в своем отчете от 16 января.

Как известно, 16 января пропагандистское издание "Известия" опубликовало статью обвиняемого в госизмене экс-нардепа Виктора Медведчука, в которой политик назвал Украину "еще одной Россией" и возложил на Запад ответственность за полномасштабное вторжение ВС РФ.

Аналитики отметили, что материал "кума Путина" прокомментировал бывший главарь пророссийских боевиков "Л/ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, возродивший очередные слухи о возможном назначении Кремлем "смотрящего" за соседней страной.

По мнению полковника ФСБ в отставке, публикация статьи Медведчука свидетельствует о том, что Москва не отказывалась от плана поставить обвиняемого в госизмене экс-нардепа во главе альтернативного правительства Украины.

"Гиркин и связанный с Кремлем военный пропагандист Александр Коц подвергли критике пригодность Медведчука и возможность того, что он когда-либо займет такую должность. Этот разговор напоминает предыдущие спекуляции в СМИ о потенциальном плане Кремля установить беглого экс-президента Виктора Януковича в качестве руководителя Украины в начале 2022 года", — прокомментировали в ISW пропагандистскую статью Виктора Медведчука.

Напомним, 16 января на сайте российского издания "Известия" была опубликована авторская статья обвиняемого в госизмене Виктора Медведчука. Экс-нардеп от запрещенной ОПЗЖ в своем материале оправдал полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и заявил, что Кремль якобы был вынужден начать большую войну для защиты своих экономических и международных интересов.

Также сообщалось, что 10 января президентским указом Виктор Медведчук был лишен украинского гражданства, а 13 января — депутатского мандата по решению Верховной Рады.