По словам бывшего нардепа от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, он понял, что его поменяют когда увидел российский самолет в Анкаре.

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Экс-нардеп Виктор Медведчук, обвиняемый в госизмене, заявил, что до последнего не верил в то, что его обмен состоится. Об этом 26 января он рассказал российскому пропагандистскому каналу RT.

По словам Медведчука, 21 сентября его на самолете в сопровождении представителей Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины доставили в Польшу.

"Я находился в самолете 12-14 часов. Я видел, что шли переговоры, представители ГУР и СБУ постоянно вели какие-то переговоры. И я понимал, что не все так складывается, как минимум, с их слов, чтобы говорить или быть уверенным в том, что этот обмен состоится", — рассказал Медведчук.

Позже экс-нардепа доставили в столицу Турции Анкару, где он увидел российский самолет и понял, что обмен все-таки состоится.

"Как потом выяснилось, эти сомнения были напрасны. Я отчетливо понял, что этот обмен состоится, когда из Польши меня перевезли самолетом в Анкару, где я вышел и увидел российский самолет. Я понимал, что этот обмен уже по факту будет иметь место", — добавил Медведчук.

Обмен Виктора Медведчука

21 сентября Украина и Россия обменялись пленными, в их числе были защитники мариупольского завода "Азовсталь". Украинская сторона получила 215 человек. Российская сторона вместе с подконтрольными ею "ДНР" и "ЛНР" взамен получили 56 человек, среди которых пятеро — боевики этих двух организаций, а еще один — народный депутат от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

На следующий день, 22 сентября, главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что для него обмен Медведчука был важен, так как политик в свое время освободил из плена более тысячи боевиков.

В тот же день уже бывший заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, что Кремль согласился на обмен украинских бойцов на Медведчука, так как этот политик важен для РФ.

Вместе с тем в Службе безопасности Украины заявили, что обмен пророссийского нардепа не остановит рассмотрение дел, в том числе и о государственной измене, против него в суде.

Напомним, 16 января пропагандистское издание "Известия" опубликовало статью Виктора Медведчука, в которой экс-нардеп утверждал, что Кремль был вынужден вторгнуться в Украину якобы для защиты своих экономических и международных интересов.

Исходя из отчета Института изучения войны от 16 января, публикация пропагандистской статьи экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука может быть частью информационной кампании о возможном назначении "смотрящего" за Украиной.