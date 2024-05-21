Продають не всі: АРМА завернуло з аукціону половину картин Медведчука (фото)

Агентство з розшуку та менеджменту активів передумало продавати на електронному аукціоні частину колекції Віктора Медведчука. Після суперечок щодо вартості деяких творів їх вирішили не віддавати в приватні галереї.

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Картини з колекції проросійського політика Віктора Медведчука повернулися з експертизи, яку поводили українські мистецтвознавці. Після цього з'ясувалося, що половину з них спробують продати на аукціоні, а половина опиниться в музеї. Про долю колекції Медведчука розповіли на порталі Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

На порталі пояснили, що мистецтвознавців оцінили 285 картин Медведчука та встановили, що 112 із них мають мистецьку й історичну цінність. У зв'язку з цим ухвалили рішення про те, що цінні твори не будуть продані на аукціоні. Натомість вони опиняться в Національному художньому музеї. Відповідного рішення конкурсної комісії ще немає — воно буде наступного тижня, уточнює АРМА.

Пресслужба агентства опублікувала фотографії картин, вилучених у маєтку проросійського політика під час обшуку у справі про державну зраду.

Колекція Медведчука — картини, конфісковані в маєтку проросійського політика Фото: АРМА

На фотографіях можна нарахувати близько 40 творів, які стоять на підлозі, прихилені до стіни в невстановленому приміщенні.

Колекція Медведчука — АРМА планує продати частину картин Фото: АРМА Колекція Медведчука — частина картин опиниться в Національному музеї Фото: АРМА

У дописі АРМА також пояснюється, що станеться з картинами, які не мають історичної та мистецької цінності, — їх продаватимуть через портал електронних аукціонів "Прозорро.Продажі". Кошти, які сплатять потенційні покупці, надійдуть у Держбюджет.

Зазначимо, Віктор Медведчук — проросійський політичний діяч, ексчлен забороненої партії ОПЗЖ та підприємець. У 2022 році, після вторгнення РФ, його затримали піж час спроби незаконно втекти за кордон. Чоловіку оголосили підозру в державній зраді, було заарештовано все його майно: компанії, автомобілі, будинки, твори мистецтва й інші дорогоцінні речі. На сьогодні він перебуває за межами України, оскільки його передали Кремлю під час обміну за участю командирів і бійців "Азову", які обороняли Маріуполь.

Навесні 2023 року стало відомо про спробу оцінити колекцію творів мистецтва Медведчука. Розслідувачі з'ясували, що картину Айвазовського, якого незалежні експерти оцінили у 200 тис. дол., альтернативні фахівці оцінили в 100 тис. грн.

Нагадуємо, у квітні АРМА обрало компанію, яка продаватиме з аукціону яхту проросійського політика. Раніше Верховний Суд ухвалив рішення про повернення у власність держави так званої "труби Медведчука".