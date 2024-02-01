Верховний Cуд остаточно повернув у держвласність "трубу Медведчука", — голова ФДМ

Держава намагалася повернути цей актив з 2011 року, але вдалося поставити крапку в цьому питанні лише 31 січня 2023 року.

Related video

Верховний Суд повернув у державну власність українську частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок", так звану "трубу Медведчука", колишнього голови політради "Опозиційної платформи — За життя" Віктора Медведчука. Про це повідомив Віталій Коваль, голова Фонду державного майна України, у Telegram.

Держава намагалася повернути цей актив з 2011 року. У 2017 році правоохоронці розпочали розслідування обставин передачі права власності на трубопровід. Вищий антикорупційний суд, ознайомившись з результатами розслідування, заарештував актив. З 2021 року він був під контролем управління АТ "Укртранснафта".

Фонд держмайна намагався під час відповідного розслідування повернути актив у державну власність. У 2021 державна структура вирішила подати позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою право власності на цю транспортну комунікацію. У червні 2023 року судова інстанція стала на бік Фонду, а 31 січня Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу.

"Україна відстояла своє право на це майно", — пояснив Коваль.

Важливо

Яхту класу люкс Медведчука передадуть Україні: де зараз судно, — АРМА

"Труба Медведчука" і розслідування Bihus.Info

У 1990-ті роки згадана "труба", як вказано у розслідуванні Bihus.Info, стала частиною корпорації РФ "Транснефть". З 2011 року українські суди виносили вироки, які скасовують рішення щодо передачі у власність РФ і повертають її у власність України.

Перші розмови Віктора Медведчука щодо нафтопроводу датовані лютим 2015 року. Більшість із них — з Миколою Токарєвим, керівником "Транснефти". Медведчук 25 лютого сказав очільнику компанії, що питання "труби" "він контролює особисто". Хто — "він", не уточнюється. У розмовах політик називав, що конкретику почув від "головного".

Розслідувачі Bihus.Info зазначили, що "головним", про якого не раз у розмовах згадує Медведчук, може бути тодішній президент України Петро Порошенко. Сам політик цю інформацію. Порошенко заявив Bihus.Info, що журналісти взяли участь "або в маніпуляціях, або в брехні".

Нагадаємо, у серпні 2022 року СБУ викрила спільницю ексглави ОПЗЖ у Львівській області. Для прикриття підривної діяльності жінка використовувала журналістські посвідчення та "документи" деяких компаній, що спеціалізуються у сфері безпеки.