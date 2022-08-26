Справа Медведчука: СБУ викрила спільницю ексглави ОПЗЖ у Львівській області (відео)

Для прикриття підривної діяльності жінка використовувала журналістські посвідчення та "документи" деяких компаній, що спеціалізуються у сфері безпеки.

Співробітники СБУ у Львівській області повідомили про підозру в держзраді Іванні Іваночко, яка, ймовірно, завербована російськими спецслужбами та вела діяльність, спрямовану проти української держави. Про це повідомляється на сторінці СБУ у Facebook.

Зазначається, що затримана вела антиукраїнську діяльність, просувала ідею федералізації України, а також влаштовувала різноманітні інформаційні акції антиукраїнського штибу.

Через проросійські погляди жінка опинилася в полі зору спецслужб РФ. У Львові жінка очолювала проросійську організацію та перебувала у забороненій партії ОПЗЖ.

Слідство має в своєму розпорядженні інформацію про те, що підозрювана організовувала та особисто брала участь у проплачених масових заходах, на яких активно поширювалися неправдиві відомості для дестабілізації у Львівській області.

Для прикриття підривної діяльності використовувалися журналістські посвідчення та "документи" деяких компаній, що спеціалізуються у сфері безпеки. Законність діяльності цих фірм з'ясовується.

Зв'язок із кураторами жінка підтримувала за допомогою соцмереж та електронної пошти, так вона надсилала звіти про свою роботу.

Під час обшуків у фігурантки виробництва виявлено докази підривної діяльності. Зокрема, документи, що підтверджують зв'язок із політичними та громадськими структурами, афілійованими з колишнім нардепом Віктором Медведчуком.

Жінка підозрюється у держзраді та утримується під вартою без права виходу на волю після внесення суми застави.

Нагадаємо, що угруповання колабораціоністів під Києвом здавало ЗС РФ адреси проукраїнських мешканців. Підозрювані після звільнення Київської області переховувалися в одному із житлових комплексів Бучанського району.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ заблокувала криптогаманець із пожертвами для ЗС РФ. На зібрані за допомогою краудфандингу кошти росіянин купував зброю та спорядження бойовикам з ОРДЛО.