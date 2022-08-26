Банда колаборантів під Києвом здавала ЗС РФ адреси проукраїнських жителів, — СБУ (відео)

Підозрювані після деокупації громади зі зброєю ховалися в одному з житлових комплексів Бучанського району.

Служба безпеки повідомила про викриття та нейтралізацію збройного формування, яке під час тимчасової окупації Київської області перейшло на бік ЗС РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними правоохоронців, під час окупації Бучанського району підозрювані орієнтували ЗС РФ на місцевості й надавали геолокації для облаштування своїх вогневих точок.

Крім того, представники формування допомагали росіянам у зведенні фортифікаційних споруд і здавали адреси проукраїнських жителів, які брали участь у відбитті військової агресії.

"Саме за такими "наведеннями" загарбники вривалися в будинки місцевих жителів і викрадали людей. До потерпілих застосовували насильство та погрози фізичної розправи. Колаборанти брали участь у патрулюванні території одного з місцевих житлових комплексів, де вони фактично в заручниках утримували його мешканців", — продовжили в СБУ й додали, що в склад незаконного формування входили мешканці Київської області, які очікували отримати "посади" в окупаційній адміністрації.

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Від своїх кураторів у ЗС РФ підозрювані отримали "проїзні" документи на автомобільний транспорт, а після деокупації району колаборанти переховувалися в одному з ЖК на території Бучанської громади. Під час обшуків за адресами проживання фігурантів розслідування співробітники СБУ виявили зброю й інші докази незаконної діяльності.

Затриманим пред'явили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу, у тому числі в державній зраді. У разі, якщо суд визнає їхню провину, мешканцям Київської області загрожує 15 років позбавлення волі чи довічне ув'язнення.

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Нагадаємо, раніше СБУ затримала 16-річного мешканця Бахмута, який добровільно співпрацював зі спецслужбами РФ і передавав окупантам розвіддані про розташування підрозділів ЗСУ.

Також повідомлялося, що СБУ нейтралізувала агентурну мережу ЗС РФ, яка координувала наступ російських військ на Київ.