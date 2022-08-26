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Военный Фокус Российско-украинская война

Банда коллаборантов под Киевом сдавала ВС РФ адреса проукраинских жителей, — СБУ (видео)

СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области

Подозреваемые после деоккупации громады с оружием скрывались в одном из жилых комплексов Бучанского района.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации вооруженного формирования, которое во время временной оккупации Киевской области перешло на сторону ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, во время оккупации Бучанского района подозреваемые ориентировали ВС РФ на местности и предоставляли геолокации для обустройства своих огневых точек.

Более того, представители формирования помогали россиянам в возведении фортификационных сооружений и сдавали адреса проукраинских жителей, которые принимали участие в отражении военной агрессии.

"Именно по такими "наводками" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы. Коллаборанты участвовали в патрулировании территории одного из местных жилых комплексов, где они фактически в заложниках содержали его жителей", — продолжили в СБУ и добавили, что в состав незаконного формирования входили жители Киевской области, которые ожидали получить "должности" в оккупационной администрации.

СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ
СБУ банда задержание коллаборанты Киевская область Буча ВС РФ

От своих кураторов в ВС РФ подозреваемые получили "проездные" документы на автомобильный транспорт, а после деоккупации района коллаборанты скрывались в одном из ЖК на территории Бучанской громады. Во время обысков по адресам проживания фигурантов расследования сотрудники СБУ обнаружили оружие и другие доказательства ведения незаконной деятельности.

Задержанным предъявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в государственной измене. В случае, если суд признает их вину, жителям Киевской области грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области

Напомним, ранее СБУ задержала 16-летнего жителя Бахмута, который добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал оккупантам разведданные о расположении подразделений ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть ВС РФ, которая координировала наступление российских войск на Киев.