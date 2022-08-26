Банда коллаборантов под Киевом сдавала ВС РФ адреса проукраинских жителей, — СБУ (видео)

Подозреваемые после деоккупации громады с оружием скрывались в одном из жилых комплексов Бучанского района.

Служба безопасности сообщила о разоблачении и нейтрализации вооруженного формирования, которое во время временной оккупации Киевской области перешло на сторону ВС РФ. Об этом информирует пресс-центр ведомства.

По данным правоохранителей, во время оккупации Бучанского района подозреваемые ориентировали ВС РФ на местности и предоставляли геолокации для обустройства своих огневых точек.

Более того, представители формирования помогали россиянам в возведении фортификационных сооружений и сдавали адреса проукраинских жителей, которые принимали участие в отражении военной агрессии.

"Именно по такими "наводками" захватчики врывались в дома местных жителей и похищали людей. К потерпевшим применяли насилие и угрозы физической расправы. Коллаборанты участвовали в патрулировании территории одного из местных жилых комплексов, где они фактически в заложниках содержали его жителей", — продолжили в СБУ и добавили, что в состав незаконного формирования входили жители Киевской области, которые ожидали получить "должности" в оккупационной администрации.

[ + – ] СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области [ + – ] СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области [ + – ] СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области [ + – ] СБУ разоблачила банду коллаборантов Киевской области

От своих кураторов в ВС РФ подозреваемые получили "проездные" документы на автомобильный транспорт, а после деоккупации района коллаборанты скрывались в одном из ЖК на территории Бучанской громады. Во время обысков по адресам проживания фигурантов расследования сотрудники СБУ обнаружили оружие и другие доказательства ведения незаконной деятельности.

Задержанным предъявлено подозрение сразу по трем статьям Уголовного кодекса, в том числе в государственной измене. В случае, если суд признает их вину, жителям Киевской области грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Напомним, ранее СБУ задержала 16-летнего жителя Бахмута, который добровольно сотрудничал со спецслужбами РФ и передавал оккупантам разведданные о расположении подразделений ВСУ.

Также сообщалось, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть ВС РФ, которая координировала наступление российских войск на Киев.