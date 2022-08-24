В Бахмуте задержали 16-летнего подростка, сдававшего россиянам позиции ВСУ (фото)

Юноша, по данным силовиков, имел пророссийские взгляды и добровольно сотрудничал с РФ в течение июня-августа.

В прифронтовом Бахмуте силовики задержали 16-летнего подростка, который передавал оккупантам сведения о дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в регионе. Об этом информирует пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

Следователи установили, что в течение июня-августа 16-летний житель Бахмута, имея пророссийские взгляды, добровольно сотрудничал со страной-агрессором.

Подросток, как рассказывают в прокуратуре, передавал спецслужбам РФ разведывательные данные о месте дислокации и передвижения подразделений ВСУ в Бахмутском районе. 16-летнему жителю города предъявлено подозрение по ч.2 ст. 114-2 Уголовного кодекса — "Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения".

По данным областной прокуратуры, суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 149 тысяч гривен. Досудебное расследование осуществляется представителями ГУСБУ в Донецкой и Луганской областях.

Если вина 16-летнего подростка будет доказана судом — ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в прифронтовом Бахмуте задерживали 18-летнюю девушку, которая сотрудничала с оккупационными войсками и передавала врагу разведдванные о передвижении подразделений ВСУ. Следствие установило, что подозреваемая в течение месяца 14 раз выходила на связь с кураторами и отправляла им координаты мест дислокации украинской армии.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила уроженца Бахмута, который сотрудничал со спецслужбами страны-агрессора и корректировал ракетные удары ВС РФ по позициям ВСУ. Подозреваемый не только передавал врагу разведывательные данные, но и лично "проверял" последствия российских обстрелов.