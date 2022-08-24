У Бахмуті затримали 16-річного підлітка, який здавав росіянам позиції ЗСУ (фото)

Юнак, за даними силовиків, мав проросійські погляди й добровільно співпрацював із РФ протягом червня-серпня.

У прифронтовому Бахмуті силовики затримали 16-річного підлітка, який передавав окупантам відомості про дислокацію підрозділів Збройних Сил України в регіоні. Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Слідчі встановили, що впродовж червня-серпня 16-річний житель Бахмута, маючи проросійські погляди, добровільно співпрацював із країною-агресором.

Підліток, як розповідають у прокуратурі, передавав спецслужбам РФ розвідувальні дані про місце дислокації та пересування підрозділів ЗСУ в Бахмутському районі. 16-річному мешканцю міста пред'явили підозру за ч.2 ст. 114-2 Кримінального кодексу — "Несанкціоноване поширення інформації про спрямування, переміщення зброї, озброєння та боєприпасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, скоєне в умовах воєнного стану".

За даними обласної прокуратури, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже 149 тисяч гривень. Досудове розслідування здійснюють представники ДУСБУ в Донецькій і Луганській областях.

Якщо вина 16-річного підлітка буде доведена судом, йому загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

[ + – ] У Бахмуті затримали 16-річного підлітка, який здавав росіянам позиції ЗСУ

Нагадаємо, раніше в прифронтовому Бахмуті затримували 18-річну дівчину, яка співпрацювала з окупаційними військами та передавала ворогові розвідувані про пересування підрозділів ЗСУ. Слідство встановило, що підозрювана протягом місяця 14 разів виходила на зв'язок із кураторами та надсилала їм координати місць дислокації української армії.

Також повідомлялося, що СБУ викрила уродженця Бахмута, який співпрацював зі спецслужбами країни-агресора та коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціх ЗСУ. Підозрюваний не лише передавав ворогові розвідувальні дані, а й особисто "перевіряв" наслідки російських обстрілів.