СБУ заблокировала криптокошелек с пожертвованиями для поддержки войск РФ (видео)

На собранные деньги россиянин покупал оружие и снаряжение для боевиков "Л/ДНР".

Служба безопасности Украины заблокировала криптовалютный кошелек гражданина России, который собирал деньги для снабжения российской армии. Подробности истории ведомство расскзало на официальном сайте.

По информации спецслужбы, россиянин называет себя волонтером и с самого начала выпрашивает у Интернет-пользователей средства на нужды ВС РФ. Мужчина вел пропагандистскую деятельность в социальных сетях и в мессенджере Telegram, писал о том, как захватчики нуждаются в финансовой помощи. Он публиковал фото и видеоконтент, в котором отчитывался о расходах, а также пересылал публикации своих единомышленников. Большую часть пожертвований он потратил на покупку снаряжения боевикам так называемых "ЛНР" и "ДНР". В отчетах можно заметить, что деньги шли на беспилотники, винтовки и прицелы.

СБУ впервые применила механизм блокировки криптовалютных счетов жителей России. На тот момент в кошельке гражданина РФ находилась криптовалюта на сумму около 800 тыс. грн. Виртуальные активы арестовали и планируют вывести в пользу Украины, а россиянину сообщили о подозрении в финансировании терроризма. Отмечается, что сотрудники спецслужбы собрали доказательную базу при помощи иностранных криптокомпаний, но их названия умалчиваются.

Согласно исследованию Chanalysis, с февраля по июлю 2022 года средства для финансирования российского вторжения в Украину собирали не менее 54 различных групп из России. В июле на их кошельках зафиксировали различные виды криптовалют на общую сумму $2,2 млн. В основном спонсоры хранили донаты в Bitcoin, Ether, Tether, Litecoin и Dogecoin.

Ранее писали, как пособники россиян купили на свои деньги квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 для ВСУ. Украинские спецслужбы взломали пророссийские Telegram-каналы, собирающие пожертвования, и указали свои электронные кошельки.

Сообщали также, что АРМА направит арестованные в Украине средства россиян на помощь ВСУ. Ведомство решило купить вовенные облигации на сумму 150 млн грн.