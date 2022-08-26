СБУ заблокувала криптогаманець із пожертвами для підтримки військ РФ (відео)

На зібрані гроші росіянин купував зброю та спорядження для бойовиків "Л/ДНР".

Служба безпеки України заблокувала криптовалютний гаманець громадянина Росії, який збирав гроші для постачання російської армії. Подробиці історії відомство розповіло на офіційному сайті.

За інформацією спецслужби, росіянин називає себе волонтером і від початку випрошує в інтернет-користувачів кошти на потреби ЗС РФ. Чоловік вів пропагандистську діяльність у соціальних мережах та в месенджері Telegram, писав про те, як загарбники потребують фінансової допомоги. Він публікував фото та відеоконтент, у якому звітував про витрати, а також пересилав публікації своїх однодумців. Більшу частину пожертв він витратив на купівлю спорядження бойовикам так званих "ЛНР" та "ДНР". У звітах можна помітити, що гроші йшли на безпілотники, гвинтівки та приціли.

СБУ вперше застосувала механізм блокування криптовалютних рахунків росіян. На той момент у гаманці громадянина РФ була криптовалюта на суму близько 800 тис. грн. Віртуальні активи заарештували та планують вивести на користь України, а росіянину повідомили про підозру у фінансуванні тероризму. Наголошується, що співробітники спецслужби зібрали доказову базу за допомогою іноземних криптокомпаній, але їхні назви замовчуються.

Згідно з дослідженням Chanalysis, з лютого по липень 2022 року кошти для фінансування російського вторгнення в Україну збирали не менше 54 різних груп із Росії. У липні на їхніх гаманцях зафіксували різні види криптовалюту на загальну суму $2,2 млн. Здебільшого спонсори зберігали донати в Bitcoin, Ether, Tether, Litecoin і Dogecoin.

Раніше писали, як посібники росіян купили на свої гроші квадрокоптер Mavic DJI Mini 2 для ЗСУ. Українські спецслужби зламали проросійські Telegram-канали, які збирають пожертвування, та вказали свої електронні гаманці.

Повідомляли також, що АРМА надішле заарештовані в Україні кошти росіян на допомогу ЗСУ. Відомство вирішило купити зовнішні облігації на суму 150 млн грн.