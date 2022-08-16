"Вийшло навпаки": посібники росіян купили на свої гроші дрон для ЗСУ, — ЗМІ

За словами журналістів, проросійські Telegram-канали зламали українські спецслужби, підставивши "потрібні" електронні гаманці. Унаслідок за ці гроші для ЗСУ купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2.

Два проросійські Telegram-канали "Главное в Геническе" та "Херсон.ру" опублікували оголошення зі збору коштів на потреби російської армії. Проте гроші почали надходити на українські гаманці, оскільки ці канали було зламано спецслужбами. Унаслідок на потреби ЗСУ придбали квадрокоптер Mavic DJI Mini 2, який, по суті, був куплений за гроші сепаратистів, повідомляє Telegram "Украина сейчас".

До допису було прикріплено скріншоти з проросійських каналів, де було вказано номер карти банку "Тинькофф", якої не існує, а сам збір проводився лише на електронні гаманці. Усі хто вирішив підтримати окупантів думали, що вони допомагають російським військовим і бойовикам з "ЛДНР". Проте російські банки не обслуговують платежі на території України, тож насправді вийшло навпаки.

[ + – ] Скріншот Telegram-каналів "Главное в Геническе" та "Херсон.ру"

"Усі зібрані гроші йдуть на придбання квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 відповідної комплектації. Маленького помічника вже доставили в один зі спецзагонів ЗСУ на передовій", — йдеться у повідомленні.

Автори каналу зазначили скнарість жертводавців, оскільки грошей ледве вистачило на покупку одного дрона, який на торгових майданчиках в Україні продається за ціною приблизно 20-29 тисяч гривень.

Також до допису прикріплено фото українських захисників на Херсонському напрямку, які показали придбані дрони за гроші сепаратистів.

"Дякую за допомогу. Слава Україні!" — подякували вони.

Варто зазначити, що на вказаних Telegram-каналах — "Главное в Геническе" та "Херсон.ру" — повідомлень про збір коштів на допомогу російській армії не існує. Ймовірно, після опублікованої інформації про злам цих каналів, адміністратори повідомлення видалили.

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