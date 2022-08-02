Популярний репер Скриптоніт пожертвував 20 тисяч доларів для українців
Гроші дісталися фонду Маші Єфросиніної.
Відомий казахський репер Аділь Оралбекович Жалелов, відоміший під сценічним псевдонімом Скриптоніт, нарешті визначився зі своєю позицією щодо війни в Україні та пожертвував 20 тисяч доларів у благодійний фонд Марії Єфросиніної "Фонд Маша". Про це пресслужба організації повідомила в Instagram.
Гроші підуть на необхідні ліки для дітей і дорослих для Центру первинної медико-санітарної допомоги №9, Київського обласного перинатального центру та Херсонської міської клінічної лікарні ім. Є.Є. Корабелеша.
А на нещодавньому концерті в Казахстані Скриптоніт вшанував пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання.
Також він присвятив хвилину мовчання постраждалим під час протестів у Казахстані в січні 2022 року.
"Я хотів би розпочати концерт з хвилини мовчання на згадку про загиблих під час січневих подій і на згадку про людей, які гинуть в Україні. Дякую", — сказав Скриптоніт зі сцени.
Такий учинок артиста не залишив байдужим його слухачів. Зал почав голосно аплодувати.
Шанувальники артиста були раді, що їхній кумир визначився з позицією. 24 лютого, у день, коли Росія напала на Україну, Скриптоніт нічого не сказав. Він на якийсь час скасував концерти, але мовчав про своє ставлення до війни.
І лише 1 травня він виступив на благодійному концерті Blago Fest на підтримку України.