Популярный рэпер Скриптонит пожертвовал 20 тысяч долларов для украинцев

Деньги достались фонду Маши Ефросининой

Известный казахский рэпер Адиль Оралбекович Жалелов, более известный под сценическим псевдонимом Скриптонит, наконец, определился со своей позицией насчет войны в Украине. И пожертвовал 20 тысяч долларов в благотворительный фонд Марии Ефросининой "Фонд Маша". Об этом пресс-служба организации сообщила в Instagram.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Деньги пойдут на необходимые лекарства для детей и взрослых для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перинатального центра и Херсонской городской клинической больницы им. Е.Е. Корабелеша.

[ + – ] Перевод, поступивший от Скриптонита

А на недавнем концерте в Казахстане Скриптонит почтил память погибших украинцев минутой молчания.

Также он посвятил минуту молчания пострадавшим во время протестов в Казахстане в январе 2022 года.

"Я хотел бы начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о гибнущих в Украине людях. Спасибо", – сказал Скриптонит со сцены.

Такой поступок артиста не оставил равнодушным его слушателей. Зал начал громко аплодировать.

[ + – ] Скриптонит выступил в поддержку Украины Фото: Скриншот

Поклонники артиста были рады, что их кумир определился с позицией. 24 февраля, в день, когда Россия напала на Украину, Скриптонит ничего не сказал. Он на время отменил концерты, но молчал о своем отношении к войне.

И только 1 мая он выступил на благотворительном концерте Blago Fest в поддержку Украины.