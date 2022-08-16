"Вышло наоборот": пособники россиян купили на свои деньги дрон для ВСУ, — СМИ

По словам журналистов, пророссийские Telegram-каналы взломали украинские спецслужбы, подставив "нужные" электронные кошельки. В итоге, за эти деньги для ВСУ купили квадрокоптер Mavic DJI Mini 2.

Два пророссийских Telegram-канала "Главное в Геническе" и "Херсон.ру" опубликовали объявление по сбору средств на нужды российской армии. Однако деньги начали поступали на украинские кошельки, так как эти каналы были взломаны спецслужбами. В результате на нужды ВСУ приобрели квадрокоптер Mavic DJI Mini 2, который по-сути был куплен за деньги сепаратистов, сообщает Telegram "Украина сейчас".

К посту были прикреплены скриншоты с пророссийских каналов, где был указан номер несуществующей карты банка "Тинькофф", а сам сбор производился только на электронные кошельки. Все кто решил поддержать оккупантов думали, что они помогают российским военным и боевикам из "ЛДНР". Однако российские банки не обслуживают платежи на территории Украины, поэтому в реальности получилось наоборот.

[ + – ] скриншот Telegram-каналов "Главное в Геническе" и "Херсон.ру"

"Все собранные деньги приходятся на приобретение квадрокоптера Mavic DJI Mini 2 соответствующей комплектации. Маленького помощника уже доставили в один из спецотрядов ВСУ на передовой", — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили скупость жертвователей, поскольку денег едва хватило на покупку одного дрона, который на торговых площадках в Украине продается по цене в области 20 — 29 тысяч гривен.

Также к посту прикреплены фото украинских защитников на Херсонском направлении, которые показали приобретенных дрон за деньги сепаратистов.

"Спасибо за помощь. Слава Украине!" — поблагодарили они.

Стоит отметить, что на указанных Telegram-каналах — "Главное в Геническе" и "Херсон.ру" — сообщений о сборе средств на помощь российской армии не существует. Вероятно, после опубликованной информации о взломе этих каналов, администраторы сообщения удалили.

Ранее сообщалось, что казахский рэпер Адиль Оралбекович Жалелов с псевдонимом Скриптонит пожертвовал 20 тысяч долларов в благотворительный фонд Марии Ефросининой "Фонд Маша". А во время недавнего концерта в Казахстане исполнитель почтил память погибших украинцев минутой молчания.

11 августа сотрудники СБУ задержании военного эксперта, который сотрудничал со спецслужбами РФ. Имя пособника оккупантов неизвестно, однако силовики сообщили, что мужчина собирал разведывательные данные о закупке и поставках иностранного вооружения в Украину.