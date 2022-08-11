СБУ затримала військового експерта, який працював на спецслужби РФ (фото, відео)

Житель Києва за завданням кураторів збирав розвіддані про закупівлю та постачання іноземного озброєння в Україну.

Служба безпеки повідомила про викриття та затримання військового експерта, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Про це повідомляє пресцентр відомства.

За даними силовиків, колаборантом виявився мешканець Києва, який позиціонував себе як військовий експерт. Виконуючи завдання спецслужб РФ, агент збирав розвідувальні дані про закупівлю та постачання іноземного озброєння в Україну.

Як зазначає СБУ, колаборанта насамперед цікавили таємні відомості про імпортовану військову техніку для потреб підрозділів Збройних сил. Отриману від зрадника інформацію ЗС РФ планували використати для здійснення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури, які задіяні у транспортуванні цінного вантажу.

[ + – ] СБУ затримала військового експерта, який працював на спецслужби РФ [ + – ] СБУ затримала військового експерта, який працював на спецслужби РФ

"У разі отримання розвідданих ворог мав намір використовувати їх для зриву міжнародних домовленостей нашої держави з країнами-партнерами в галузі оборони. Зрадник був завербований кадровим співробітником російських спецслужб для розвідувально-підривної діяльності на території столичного регіону. Для збору закритих відомостей зловмисник використав особисті зв'язки, серед представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу", — йдеться в повідомленні пресцентру.

За даними СБУ, колаборант маскував свою "зацікавленість" у сфері постачання іноземного озброєння під виглядом збору даних, які нібито планував використовувати під час публікації аналітичних статей у соцмережах.

Під час обшуків правоохоронці виявили електронні засоби зв'язку, за допомогою яких уродженець Києва підтримував контакт зі своїми кураторами у спецслужбах РФ. "Військовому експерту" пред'явлено підозру у скоєнні державної зради — суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

[ + – ] СБУ затримала військового експерта, який працював на спецслужби РФ

Нагадаємо, раніше СБУ затримала колаборанта, який за завданням окупантів коригував ракетні удари ЗС РФ по позиціям української армії на Донбасі.

Також повідомлялося, що контррозвідка СБУ затримала ексзаступника голови військової розвідки України, якого звинувачують у держзраді та співпраці з країною-агресором.