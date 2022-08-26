Дело Медведчука: СБУ разоблачила сообщницу экс-главы ОПЗЖ в Львовской области (видео)

Для прикрытия подрывной деятельности женщина использовала журналистские удостоверения и "документы" некоторых компаний, специализирующихся в сфере безопасности.

Сотрудники СБУ во Львовской области сообщили о подозрении в госизмене Иванне Иваночко, которая, предположительно, была завербована российскими спецслужбами и вела деятельность, направленную против украинского государства. Об этом сообщается на странице СБУ в Facebook.

Отмечается, что задержанная вела антиукраинскую деятельность, продвигала идею федерализации Украины, а также устраивала различные информационные акции антиукраинского толка.

Из-за пророссийских взглядов женщина оказалась в поле зрения спецслужб РФ. Во Львове женщина возглавляла пророссийскую организацию и состояла в запрещенной партии ОПЗЖ.

Следствие располагает информацией о том, что подозреваемая организовывала и лично участвовала в проплаченных массовых мероприятиях, на которых активно распространялись ложные сведения для дестабилизации во Львовской области.

Для прикрытия подрывной деятельности использовались журналистские удостоверения и "документы" некоторых компаний, специализирующихся в сфере безопасности. Законность деятельности этих фирм выясняется.

Связь с кураторами женщина поддерживала посредством соцсетей и электронной почты, таким образом она отсылала отчеты о своей работе.

Во время обысков у фигурантки производства были обнаружены доказательства подрывной деятельности. В частности, документы, подтверждающие связь с политическими и общественными структурами, аффилированными с бывшим нардепом Виктором Медведчуком.

Женщина подозревается в госизмене и содержится под стражей без права выхода на свободу после внесения суммы залога.

Напомним, что группировка коллаборационистов под Киевом сдавала ВС РФ адреса проукраинских жителей. Подозреваемые после освобождения Киевской области скрывались в одном из жилых комплексов Бучанского района.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ заблокировала криптокошелек с пожертвованиями для ВС РФ. На собранные с помощью краудфандинга средства россиянин покупал оружие и снаряжение боевикам из ОРДЛО.