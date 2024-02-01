Верховный Суд окончательно вернул в госсобственность "трубу Медведчука", — глава ФГИ

Государство пыталось вернуть этот актив с 2011 года, но удалось поставить точку в этом вопросе только 31 января 2023 года.

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Верховный Суд вернул в государственную собственность украинскую часть магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление", так называемую "трубу Медведчука", бывшего председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщил Виталий Коваль, председатель Фонда государственного имущества Украины, в Telegram.

Государство пыталось вернуть этот актив с 2011 года. В 2017 году правоохранители начали расследование обстоятельств передачи права собственности на трубопровод. Высший антикоррупционный суд, ознакомившись с результатами расследования, арестовал актив. С 2021 года он был под контролем управления АО "Укртранснафта".

Фонд госимущества пытался во время соответствующего расследования вернуть актив в государственную собственность. В 2021 году государственная структура решила подать иск в Хозяйственный суд Житомирской области, в котором просил признать за государством право собственности на эту транспортную коммуникацию. В июне 2023 года судебная инстанция стала на сторону Фонда, а 31 января Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу.

"Украина отстояла свое право на это имущество", — пояснил Коваль.

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"Труба Медведчука" и расследование Bihus.Info

В 1990-е годы упомянутая "труба", как указано в расследовании Bihus.Info, стала частью корпорации РФ "Транснефть". С 2011 года украинские суды выносили приговоры, которые отменяют решения о передаче в собственность РФ и возвращают ее в собственность Украины.

Первые разговоры Виктора Медведчука по нефтепроводу датированы февралем 2015 года. Большинство из них — с Николаем Токаревым, руководителем "Транснефти". Медведчук 25 февраля сказал главе компании, что вопрос "трубы" "он контролирует лично". Кто — "он", не уточняется. В разговорах политик называл, что конкретику услышал от "главного".

Расследователи Bihus.Info отметили, что "главным", о котором не раз в разговорах упоминает Медведчук, может быть тогдашний президент Украины Петр Порошенко. Сам политик эту информацию. Порошенко заявил Bihus.Info, что журналисты поучаствовали "или в манипуляциях, или во лжи".

Напомним, в августе 2022 года СБУ разоблачила сообщницу экс-главы ОПЗЖ во Львовской области. Для прикрытия подрывной деятельности женщина использовала журналистские удостоверения и "документы" некоторых компаний, специализирующихся в сфере безопасности.