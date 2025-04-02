Убийство депутата Плахотника: полиция задержала подозреваемого, который сбежал во Львов (фото)

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области сообщило о задержании подозреваемого в гибели Александра Плахотника. Фигурант, выстрелив в жертву, сбежал во Львовскую область. Чтобы замести следы, подозреваемый сжег автомобиль. Следствие установило, что мотивом стрелка был невозвращенный долг.

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О деталях задержания подозреваемого в убийстве Плахотника рассказала пресс-служба Нацполиции, а также Офиса генерального прокурора.

Правоохранители сообщили, что подозреваемый — 54-летний житель города Каменского, в котором погибший был некоторое время заместителем городского головы. Совершив преступление, мужчина сбежал во Львовскую область, где его и задержали. По месту жительства стрелка отыскали сожженный автомобиль, который использовался во время нападения. Кроме того, обнаружили ружья, патроны, камуфляжную одежду, гранату Ф-1 с запалом, говорится в сообщении полиции.

На фото, сделанных во время обыска в квартире стрелка, показали ружья и патроны.

Гибель Плахотника — оружие стрелка Фото: Национальная полиция Гибель Плахотника — обыск в квартире стрелка Фото: Национальная полиция

Пресс-служба добавила, что подозреваемого задержали 29 марта (через сутки после преступления), а уже 1 апреля ему объявили подозрение по п. 6 ч. 2 ст. 115 (за умышленное убийство).

Между тем в Офисе генпрокурора описали, как произошло убийство и каким был мотив стрелка. Как выяснили следователи, фигурант был знаком с жертвой и решил его убить из-за невозврата долга. Чтобы совершить преступление, он несколько месяцев следил за бывшим заместителем мэра. Для этого житель Каменского установил камеры видеонаблюдения рядом с домом Плахотника и получал информацию о его перемещении, рассказала пресс-служба ведомства.

Преступление произошло утром 28 марта, пояснили в прокуратуре. Подозреваемый подстерег жертву неподалеку от дома и выстрелил в него 10 раз. Фигурант получил подозрения по двум статьям Уголовного кодекса: кроме п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), есть ч. 1 ст. 263 (незаконное владение оружием).

Полиция и прокуратура не назвали имени подозреваемого и не озвучили сумму долга, из-за которого произошло убийство. Если суд признает вину фигуранта, то может наказать тюрьмой на срок до 15 лет или пожизненным заключением.

Гибель Плахотника — детали

Отметим, утром 28 марта Нацполиция сообщила о теле мужчины, которое обнаружили на окраине города Каменское Днепропетровской области. Мужчина умер от огнестрельных ранений. Как предположили в местных соцсетях, мог погибнуть бывший заместитель мэра и депутат ВО "Батькивщина" Александр Плахотник. Через несколько часов информацию о смерти депутата подтвердил представитель "Батькивщины" Владимир Федоров. По его словам, одной из версии преступления может быть заказное убийство.

О деятельности Александра Плахотника писало медиа "Суспільне". Среди прочего, его связывали с двумя гражданами, которые находятся в розыске ФБР. Речь идет о братьях Леониде и Владимире Дубинских, которых подозревают в коррупционных сделках.

Напоминаем, 1 апреля СБУ сообщила о задержании политтехнолога, который работает на прокремлевского политика Виктора Медведчука.