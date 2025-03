Вілл Сміт випустив перший за 20 років музичний альбом (відео)

56-річний оскароносний американський актор Вілл Сміт повернувся до витоків і, згадавши про давню любов до музики, представив перший за 20 років альбом під назвою Based On a True Story ("Заснований на реальній історії").

Про це він розповів в Instagram, опублікувавши відразу кілька постів, присвячених виходу платівки.

Сміт передбачив новий альбом синглами "Beautiful Scars" з Big Sean, "First Love", "You Can Make It", "Tantrum" і "Work of Art".

Based On a True Story возз'єднав Сміта з діджеєм Jazzy Jeff, а також представив спільні роботи з Тейаною Тейлор, Джойнером Лукасом і сином Сміта Джейденом Смітом. Минулого року він підписав дистриб'юторський контракт з інді-лейблом Slang Records для цього проєкту.

"Останні пару років я дуже глибоко досліджував, хто і що я насправді. Процес цього альбому справді дає мені змогу бути чеснішим із самим собою, ніж будь-коли, щодо того, хто і що я насправді. Це буде найбільший творчий період усього мого життя", — каже він у тизері.

На початку березня Сміт оголосив про закордонний тур, який пройде більшою частиною Європи, починаючи з кінця цього літа. Неясно, яким буде попит на нову музику, враховуючи, як давно Вілл не створював свіжих пісень.

Останнім музичним продуктом Сміта був диск 2005 року під назвою Lost and Found, який сягнув шостого місця в Billboard 200.

До того як зробити успішну кар'єру в кіно, він випустив чотири студійні альбоми, одну збірку, 18 синглів (12 як провідний виконавець і п'ять як запрошений виконавець), один відеоальбом і 20 музичних кліпів (14 як провідний виконавець, три як запрошений виконавець і три як запрошений виконавець).

Новий кліп Вілла Сміта на пісню "Beautiful Scars"

