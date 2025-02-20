Вілл Сміт оголосив про повернення до ролі в продовженні культового фільму (відео)

Заради зйомок продовження картини героя Вілла Сміта, який гине в першій частині, залишили в живих, знявши альтернативну кінцівку.

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Через 18 років після виходу першої частини фільму "Я – легенда" (2007) з Віллом Смітом у головній ролі актор повідомив, що продовженню картини за мотивами твору Річарда Метісона бути. Про це він заявив на прямій трансляції xQc на Twitch, пише Comic Book Resources.

Сміт підтвердив чутки про нову частину картини, які давно циркулювали, і додав, що вона вже перебуває в розробці. За його словами, він зовсім недавно зустрічався з Майклом Б. Джорданом, щоб попрацювати над проектом і розібрати персонажів. Вілл похвалив Джордана як співавтора, зазначивши його хвилювання від початку роботи над фільмом.

"Так, це реально. Ми з Майклом Б. Джорданом сиділи близько тижня, просто обговорювали, знаєте, всі ці персонажі. Аківа Голдсман — сценарист, тож він усе це збирає. Ні, це реально. Мені подобається працювати з цим хлопцем [Джорданом]. Він справді розуміє. Я працюю з багатьма молодими акторами і молодими виконавцями, і це схоже на різницю між акторами і кінозірками. Актори можуть прийти і добре зіграти свою роль", – підкреслила знаменитість.

"Я – легенда" був знятий Френсісом Лоуренсом за сценарієм Марка Протосевича та Аківи Голдсмана. Він, як уже зазначалося, заснований на оригінальному однойменному романі Річарда Метісона, який було вперше опубліковано 1954 року. Поряд зі Смітом у фільмі також знімалися Еліс Брага, Чарлі Тахан, Деш Майок і Емма Томпсон. Сміт високо оцінив свою колегу по фільму, німецьку вівчарку Еббі. Він зізнавався, що після зйомок хотів забрати тварину собі.

Коли стало відомо про продовження фільму, деякі фанати задалися питанням, як Сміт може повернутися, враховуючи долю його персонажа, який гине. Однак було зроблено альтернативну кінцівку, де головний герой виживає, і ці кадри включили в домашній розважальний реліз. Таким чином творці "відкрили двері" Сміту для повернення.

Для зйомок у другій частині картини "Я — легенда" переробили кінцівку першої

"Ми продовжуємо альтернативну версію. Ту, де Вілл живе, і справи людства йдуть не так добре. Це зовсім інше послання, ніж фільм, який ми мали намір зняти, але ми зробили це свідомо, маючи на увазі грубу комерціалізацію", – пояснив Голдсман в інтерв'ю Collider.

"Я – легенда" – не єдине повернення Сміта. Також розглядається ідея продовження історії про Хенкока. Вілл підтвердив, що вона теж перебуває в розробці, і є плани запропонувати Зендаї головну роль у фільмі.

Прем'єра обох картин, якщо їх запустять у виробництво, відбудеться не раніше 2027 року.

Раніше Фокусписав, що Вілл Сміт натякнув на головну роль у новій "Матриці".