Вілл Сміт натякнув на головну роль у новій "Матриці"

Свого часу Вілл Сміт зізнавався, що не раз пошкодував, відмовившись від ролі Нео, яка принесла Кіану Рівзу світову популярність і любов глядачів.

56-річний голлівудський актор Вілл Сміт приголомшив фанатів, опублікувавши загадковий пост у себе в Instagram. Багато хто припустив, що оскароносна зірка може зіграти в новій екранізації культової "Матриці", де головну роль зіграв Кіану Рівз. У публікації Сміт розповів, як відмовився від головної ролі Нео в оригінальній науково-фантастичній класиці 1999 року, знятій Ланою Вачовскі та Ліллі Вачовскі, – з цифровим шрифтом у стилі "Матриці" на чорному екрані:

"У 1997 році Вачовскі запропонували Віллу Сміту роль Нео в "Матриці". Сміт відмовився, обравши роль у фільмі "Дикий, дикий Захід". Питання залишається в силі: якою була б "Матриця" з Віллом Смітом у ролі Нео? Прокинься, Вілл. Матриця має тебе", – говориться у тексті.

Однак інсайдери повідомили The Hollywood Reporter, що Сміт не приєднається до Warner Bros. і режисера Дрю Годдарда у фільмі "Матриця 5", який, якщо вірити чуткам, уже в розробці.

Хоча Вілл не з'явиться в продовженні франшизи замість Кіану Ріва, є ймовірність, що тизер-пост пов'язаний з музикою. Сміт не випускав студійних альбомів з 2005 року, але не раз давав зрозуміти, що повернеться до музики, і навіть випустив новий сингл "Work of Art", де беруть участь його син Джейден Сміт, а також репер Расс.

У квітні 2024 року Сміт несподівано з'явився в камео під час виступу Джей Бальвіна на фестивалі Coachella, після чого на церемонії вручення премії BET Awards у червні відбувся його живий дебют із піснею в стилі госпел "You Can Make It". Він також обговорив майбутній альбом, попередня назва якого Dance in Your Darkest Moments.

"Останні півтора року я провів у студії. У мене є проєкт, який є найособистішим і найпотужнішим музичним проєктом, який я коли-небудь робив. Ідея музики – "Танцюй у найтемніші моменти"", – говорив актор у травні.

У липні Сміт підписав контракт із лейблом Slang Music Group, до якого входять Big Sean, Mira Black, Niki Lynette, Savvy & Mandy і Syleena Johnson.

Раніше Фокус розповідав, що Вілл Сміт спровокував чутки про новий роман. Зі своєю дружиною актор розлучився в 2016 році.