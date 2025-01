Уилл Смит намекнул на главную роль в новой "Матрице"

В свое время Уилл Смит признавался, что не раз пожалел, отказавшись от роли Нео, которая принесла Киану Ривзу мировую популярность и любовь зрителей.

56-летний голливудский актер Уилл Смит ошеломил фанатов, опубликовав загадочный пост у себя в Instagram. Многие предположили, что оскароносная звезда может сыграть в новой экранизации культовой "Матрицы", где главную роль сыграл Киану Ривз. В публикации Смит рассказал, как отказался от главной роли Нео в оригинальной научно-фантастической классике 1999 года, снятой Ланой Вачовски и Лилли Вачовски, – с цифровым шрифтом в стиле "Матрицы" на черном экране:

"В 1997 году Вачовски предложили Уиллу Смиту роль Нео в "Матрице". Смит отказался, выбрав роль в фильме "Дикий, дикий Запад". Вопрос остается в силе: какой была бы "Матрица" с Уиллом Смитом в роли Нео? Проснись, Уилл. Матрица имеет тебя", – гласит текст.

Однако инсайдеры сообщили The Hollywood Reporter, что Смит не присоединится к Warner Bros. и режиссеру Дрю Годдарду в фильме "Матрица 5", который, если верить слухам, уже в разработке.

Хотя Уилл не появится в продолжении франшизы вместо Киану Рива, есть вероятность, что тизер-пост связан с музыкой. Смит не выпускал студийных альбомов с 2005 года, но не раз давал понять, что вернется к музыке, и даже выпустил новый сингл "Work of Art", где участвуют его сын Джейден Смит, а также рэпер Расс.

В апреле 2024 года Смит неожиданно появился в камео во время выступления Джей Бальвина на фестивале Coachella, после чего на церемонии вручения премии BET Awards в июне состоялся его живой дебют с песней в стиле госпел "You Can Make It". Он также обсудил предстоящий альбом, предварительное название которого Dance in Your Darkest Moments.

"Последние полтора года я провел в студии. У меня есть проект, который является самым личным и мощным музыкальным проектом, который я когда-либо делал. Идея музыки – "Танцуй в самые темные моменты"", – говорил актер в мае.

В июле Смит подписал контракт с лейблом Slang Music Group, в который входят Big Sean, Mira Black, Niki Lynette, Savvy & Mandy и Syleena Johnson.

Ранее Фокус рассказывал, что Уилл Смит спровоцировал слухи о новом романе. Со своей женой актер расстался в 2016 году.