Деми Мур попала в скандал из-за архивного видео, где целовалась с 15-летним

Впервые видео пошло гулять по сети еще в 2012 году, но после триумфа Деми Мур его снова достали на поверхность.

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Не успела 62-летняя американская актриса Деми Мур получить свой первый за 45 лет карьеры "Золотой глобус", как радость от триумфа ей испортили сетевые детективы, опубликовавшие архивное видео 1982 года, пишет Daily Mail

В ролике более чем 40-летней давности будущая голливудская икона, которой тогда было 19 лет, страстно целуется со своим коллегой по сериалу "Главный госпиталь" Филиппом Танзини на вечеринке в честь его 15-летия.

"Я его очень люблю. Он один из моих самых любимых людей… Он действительно потрясающий, и я действительно его люблю. Я люблю Филиппа, и он единственный, кого я люблю", – говорит звезда. В то время она была замужем за своим первым мужем Фредди Муром.

В свою очередь Филипп присоединился к шутке, добавив: "Кстати, мы собираемся пожениться. Не дай ее мужу узнать об этом".

Деми рассмеялась:

"Я не могу дождаться. Он действительно потрясающий. Он такой, и я люблю его, потому что он делает меня счастливой".

Кадры смутили многих пользователей.

"Все просто забыли о Деми Мур, которая целовалась по-французски с ребенком, теперь, когда она снялась в более-менее приличном телешоу и фильме?", "Мальчик, которому было 14 за день до того, как она поцеловала его в его 15-й день рождения. Ладно", "Поздравлял Деми Мур, а потом обнаружил, что она страстно целует 15-летнего", "Это та леди, которую вы все хвалили в моей ленте последние 17 часов? Ладно, мерзко", "О, черт, нет, заберите ее награду немедленно", "Почему я только что узнал, что Деми Мур поцеловалась с 15-летнимй?" – негодуют они в комментариях.

Сама Деми никак не комментировала скандал, который разгорелся вокруг архивных кадров.

Ранее Фокус писал, что жена Брюса Уиллиса обратилась к его экс-супруге Деми Мур.