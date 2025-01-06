62-летняя Деми Мур затмила гостей на красной дорожке "Золотого глобуса 2025" (видео)

Актриса, завоевавшая долгожданную награду, блистала на церемонии не меньше, чем трофей в ее руках.

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Американская актриса Деми Мур получила свой первый "Золотой глобус" на церемонии, которая состоялась в Лос-Анджелесе накануне. Звезда выглядела невероятно молодо, позируя фотографам на красной дорожке возле знаменитого отеля Beverly Hilton, пишет Harper's BAZAAR.

На красной дорожке звезда фильма "Субстанция" буквально сияла в мерцающем шелковом платье цвета шампанского в стиле "русалка". Наряд без бретелек от Giorgio Armani Privé с изогнутой геометрической деталью, украшенной кристаллами Swarovski, произвел впечатление как на фотографов, так и на модных критиков. Она дополнила образ драгоценными серьгами-капельками и перекинула свои длинные иссиня-черные локоны через одно плечо.

Деми одержала победу в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" за роль в сатирическом фильме ужасов "Субстанция". Награда Деми стала важной вехой в ее карьере на сегодняшний день, о чем она упомянула в своей благодарственной речи.

"Я хочу донести до вас одну вещь, которую, я думаю, что этот фильм передает. В такие моменты, когда мы думаем, что мы недостаточно умны или недостаточно красивы, недостаточно худы или в целом неполноценны… Я встретила женщину, которая сказала мне: "Просто знай, что ты никогда не будешь идеальной. Но ты можешь знать свою ценность, если просто задашь себе планку. Поэтому сегодня я отмечаю эту награду, как признак моей цельности, и любви, которая ведет меня, и за дар, делать то, что я люблю, и за напоминание, что я все еще в строю", – сказала знаменитость.

По ее словам, 30 лет назад один продюсер сказал ей, что она – актриса "попкорнового" жанра.

Трогательная речь Деми Мур после получения награды

"И я поверила в это, поверила, что только этого и достойна. Несколько лет назад я начала думать, что моей карьере конец. Но вот я здесь", – подчеркнула звезда.

За церемоние внимательно следили дети Деми Мур. В видео, опубликованном на страницах Скаут Уиллис и ее сестер в Instagram, она, Таллула и Румер Уиллис разразились овациями и подпрыгивали от восторга, услышав, как объявили имя их матери как победителя в номинации.

"Она сделала это!" – гласит подпись.

Ранее Фокус писал и о других победителях премии "Золотой глобус 2025".