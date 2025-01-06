62-річна Демі Мур затьмарила гостей на червоній доріжці "Золотого глобуса 2025" (відео)

Акторка, яка завоювала довгоочікувану нагороду, блищала на церемонії не менше, ніж трофей у її руках.

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Американська акторка Демі Мур отримала свій перший "Золотий глобус" на церемонії, яка відбулася в Лос-Анджелесі напередодні. Зірка мала неймовірно молодий вигляд, позуючи фотографам на червоній доріжці біля знаменитого готелю Beverly Hilton, пише Harper's BAZAAR.

На червоній доріжці зірка фільму "Субстанція" буквально сяяла в мерехтливій шовковій сукні кольору шампанського в стилі "русалка". Вбрання без бретелей від Giorgio Armani Privé з вигнутою геометричною деталлю, прикрашеною кристалами Swarovski, справило враження як на фотографів, так і на модних критиків. Вона доповнила образ дорогоцінними сережками-крапельками і перекинула свої довгі синяво-чорні локони через одне плече.

Демі здобула перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль у мюзиклі або комедії" за роль у сатиричному фільмі жахів "Субстанція". Нагорода Демі стала важливою віхою в її кар'єрі на сьогоднішній день, про що вона згадала у своїй промові.

"Я хочу донести до вас одну річ, яку, я думаю, що цей фільм передає. У такі моменти, коли ми думаємо, що ми недостатньо розумні або недостатньо красиві, недостатньо худі або загалом неповноцінні... Я зустріла жінку, яка сказала мені: "Просто знай, що ти ніколи не будеш ідеальною. Але ти можеш знати свою цінність, якщо просто поставиш собі планку. Тому сьогодні я відзначаю цю нагороду, як ознаку моєї цілісності, і любові, яка веде мене, і за дар, робити те, що я люблю, і за нагадування, що я все ще в строю", — сказала знаменитість.

За її словами, 30 років тому один продюсер сказав їй, що вона – актриса "попкорнового" жанру.

Зворушлива промова Демі Мур після отримання нагороди

"І я повірила в це, повірила, що тільки цього і гідна. Кілька років тому я почала думати, що моїй кар'єрі кінець. Але ось я тут", – наголосила зірка.

За церемонією уважно стежили діти Демі Мур. У відео, опублікованому на сторінках Скаут Вілліс та її сестер в Instagram, вона, Таллула та Румер Вілліс вибухнули оваціями та підстрибували від захвату, почувши, як оголосили ім'я їхньої матері як переможницю в номінації.

"Вона зробила це!" – йдеться у підписі.

Раніше Фокус писав і про інших переможців премії "Золотий глобус 2025".