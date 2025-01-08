Демі Мур потрапила в скандал через архівне відео, де цілувалася з 15-річним

Уперше відео пішло гуляти мережею ще 2012 року, але після тріумфу Демі Мур його знову дістали на поверхню.

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Не встигла 62-річна американська актриса Демі Мур отримати свій перший за 45 років кар'єри "Золотий глобус", як радість від тріумфу їй зіпсували мережеві детективи, які опублікували архівне відео 1982 року, пише Daily Mail.

У ролику більш ніж 40-річної давнини майбутня голлівудська ікона, якій тоді було 19 років, пристрасно цілується зі своїм колегою по серіалу "Головний госпіталь" Філіпом Танзіні на вечірці на честь його 15-річчя.

"Я його дуже люблю. Він один із моїх найулюбленіших людей... Він дійсно приголомшливий, і я дійсно його люблю. Я люблю Філіпа, і він єдиний, кого я кохаю", — каже зірка. На той час вона була одружена зі своїм першим чоловіком Фредді Муром.

Натомість Філіп приєднався до жарту, додавши: "До речі, ми збираємося одружитися. Не дай її чоловікові дізнатися про це".

Демі розсміялася:

"Я не можу дочекатися. Він дійсно приголомшливий. Він такий, і я люблю його, тому що він робить мене щасливою".

Кадри збентежили багатьох користувачів.

"Усі просто забули про Демі Мур, яка цілувалася французькою з дитиною, тепер, коли вона знялася в більш-менш пристойному телешоу і фільмі?", "Хлопчик, якому було 14 за день до того, як вона поцілувала його в його 15-й день народження. Гаразд", "Вітав Демі Мур, а потім виявив, що вона пристрасно цілує 15-річного", "Це та леді, яку ви всі хвалили в моїй стрічці останні 17 годин? Гаразд, бридко", "О, чорт, ні, заберіть її нагороду негайно", "Чому я щойно дізнався, що Демі Мур поцілувалася з 15-річним?" — обурюються вони в коментарях.

Сама Демі ніяк не коментувала скандал, який розгорівся навколо архівних кадрів.

Раніше Фокус писав, що дружина Брюса Вілліса звернулася до його ексдружини Демі Мур.