Голливудские войны: бизнес Лайвли понес огромные убытки из-за скандала с Бальдони

Юридическая команда Джастина Бальдони опровергает обвинения адвокатов Блейк Лайвли, заявляя, что их клиент никак не причастен к падению продаж товаров брендов актрисы.

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Голливудская актриса Блейк Лайвли, которая подала в суд на режиссера романтической драмы "Все закончится на нас" Джастина Бальдони и нескольких других лиц из его команды, обвинив их преследованиях и скоординированной кампании для уничтожения ее репутации, уже столкнулась с первыми последствиями. Продажи средств для волос Blake Brown, которые выпускает актриса, просели за последнее время аж на 78%, что привело к огромному финансовому ущербу, сообщает Mirror. Лайвли говорит, что все – из-за масштабной ответной реакции.

"Согласно внутренним прогнозам продаж, внезапная и неожиданная негативная кампания в СМИ, запущенная против госпожи Лайвли, снизила розничные продажи продукции Blake Brown на 56–78%", – утверждают юристы звезды.

Продажи средств по уходу для волос бренла Лайвли рухнули больше, чем вполовину

Также пострадал ассортимент напитков бренда актрисы.

"Примерно в то же время аккаунты брендов мисс Лайвли в социальных сетях, включая Betty Buzz и Betty Booze, были завалены оскорбительными комментариями, которые начали отражаться в других социальных и традиционных СМИ", — говорится в иске.

Пострадал и бренд напитков Блейк Лайвли

В своем иске против Бальдони актриса рассказала о неподобающем поведении Джастина на съемочной площадке. Блейк утверждает, что Джастин, продюсерская компания фильма Wayfarer Studios и другие участвовали в "тщательно продуманной, скоординированной и обеспеченной ресурсами схеме возмездия, чтобы заставить ее и других молчать".

В судебных документах утверждается, что "эмоциональное воздействие на мисс Лайвли было экстремальным", и пострадали ее муж Райан Рейнольдс и четверо детей.

"Бывают дни, когда ей трудно встать с постели, и она часто предпочитает не выходить на улицу в общественных местах. В то время как она боролась за сохранение своей личной жизни и деловых интересов, за закрытыми дверями она страдала от горя, страха, травм и крайней тревожности", – утверждают адвокаты.

В свою очередь защита Бальдони отрицает ее заявления, утверждая, что вся ненависть в социальных сетях "является органической", а не спровоцированной ими. Кроме того, обвинения со стороны актрисы называются "полностью ложными, возмутительными и намеренно непристойными".

Также Бальдони подает в суд на The New York Times за клевету за статью о ее обвинениях, заявляя, что газета и звезда вели скоординированную клеветническую кампанию. Он требует не менее $250 миллионов.

В иске его говорится, что газета "почти полностью полагалась на непроверенную и эгоистичную историю Лайвли, пересказывая ее почти дословно, игнорируя множество доказательств, которые противоречили ее заявлениям и раскрывали ее истинные мотивы. Но Times это не волновало".

Он добавляет, что "если бы Times действительно изучила тысячи частных сообщений, которые, как она утверждала, получила, ее репортеры увидели бы неопровержимые доказательства того, что именно Лайвли, а не истцы, занималась расчетливой клеветнической кампанией".

Ранее Фокус писал, что Кейт Бекинсейл сделала шокирующее признание после скандала с Блейк Лайвли.