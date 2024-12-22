Блейк Лайвли стала фигуранткой крупного скандала с коллегой по съемкам

О том, что Блейк Лайвли и Джастин Бальдони что-то не поделили, стало понятно еще во время пресс-тура по продвижению картины. Актеры, исполнившие главные роли, ни разу за все время не появились рядом на красной дорожке и на одной премьере.

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37-летняя американская актриса Блейк Лайвли подала в суд на 40-летнего коллегу по фильму "Все закончится на нас" Джастина Бальдони, обвинив его и его продюсерскую компанию Wayfarer Studios в сексуальных домогательствах и попытках уничтожить ее репутацию, а также в создании враждебной рабочей среды. Это в конце концов привело к необходимости "общего собрания" для решения проблемы, сообщает BBC.

Это собрание состоялось еще 4 января, и на нем Лайвли сопровождал ее муж, актер Райан Рейнольдс. Бальдони присутствовал на встрече в качестве сопредседателя и соучредителя компании, которая выпустила фильм, Wayfarer Studios. Он также был режиссером фильма. Юристы Блейк говорят, что и Бальдони, и генеральный директор Wayfarer Джейми Хит вели себя "неподобающим и нежелательным образом по отношению к мисс Лайвли и другим лицам на съемочной площадке фильма.

По итогу собрания его участники составили 30 требований, которые бы гарантировали, что враждующие актеры смогут продолжить работу над картиной. Список направили в Департамент гражданских прав Калифорнии.

По словам источников, в соглашении, среди прочего, требовалось "не показывать Лайвли обнаженные видео или изображения женщин", "больше никаких упоминаний о предполагаемой предыдущей "зависимости от порнографии" Бальдони", "больше никаких обсуждений сексуального опыта перед Лайвли и другими", "больше никаких упоминаний о гениталиях актеров и съемочной группы", "больше никаких вопросов о весе Лайвли" и "больше никаких добавлений сексуальных сцен, орального секса или кульминации на камеру от Лайвли за пределами сценария, одобренного Лайвли при подписании контракта на проект". Актриса также потребовала от Бальдони прекратить говорить, что он может общаться с ее покойным отцом.

В фильме Лайвли и Бальдони очень убедительно сыграли созависимые отношения

Блейк приняла и одобрила эти пункты, но Бальдони пошел против соглашения. Ему не понравилось, что вся реклама фильма в СМИ строилась вокруг "силы и стойкости" главной героини. Юристы актрисы утверждают, что Бальдони и его команда не только использовали "контент выживших" в книге о домашнем насилии, чтобы изменить свой публичный имидж, но и участвовали в кампании "социальной манипуляции", чтобы "уничтожить" Лайвли. В итоге многие из актеров и съемочной группы фильма отписались от него в социальных сетях

Теперь дело дошло до суда, и защита актрисы утверждает, что разгоревшийся скандал стал "преднамеренным результатом тщательно продуманной, скоординированной и обеспеченной ресурсами ответной схемы, чтобы заставить ее и других замолчать, чтобы они не высказывались о враждебной обстановке, которую создали Бальдони и Хит".

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет приоткрыть завесу тайны над этими зловещими ответными действиями, чтобы навредить людям, говорящим о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать мишенью", – передала журналистам через своих представителей Блейк. Она опровергла информацию о том, что она или кто-то из ее команды распускал негативные слухи о Бальдони.

Накануне New York Times опубликовала обширный отчет о сообщениях от инсайдеров, осведомленных о ситуации, извлеченных из "тысяч страниц текстовых сообщений и электронных писем", полученных Лайвли по повестке, позже рассмотренных изданием. Это начинается с того, что Бальдони и ведущий продюсер Джейми Хит, как сообщается, наняли эксперта по связям с общественностью в кризисных ситуациях Мелиссу Натан в начале августа с намерением "навредить репутации г-жи Лайвли", на что она ответила: "Мы можем похоронить кого угодно".

В свою очередь адвокат ответчика Брайан Фридман заявил, что все обвинения "категорически ложные".

Фильм "Все закончиться на нас" рассказывает историю флористки из Бостона Лили Блум (Блейк Лайвли), которая пытается разобраться в любовном треугольнике между своим очаровательным, но жестоким парнем Райлом Кинкейдом (Джастин Бальдони) и первой любовью Атласом Корриганом (Брендон Скленар).

Трейлер фильма "Все закончится на нас"

Картина была неоднозначно воспринята критиками и зрителями. При бюджете в $25 миллионов она собрала кассу в $80 миллионов. На Rotten Tomatoes у нее – 50% "свежести".

Зрители на Rotten Tomatoes оценили фильм на 55% Фото: Скриншот

О том, что между исполнителями главных ролей не все гладко, стало понятно еще на этапе продвижения фильма: на всех пресс-турах Лайвли появлялась без Бальдони, а Брэндон Скленар намекнул в посте в Instagram на слухи о разладе между ними.

Ранее Фокус писал, как Райан Рейнольдс помог Блейк Лайвли спасти фильм "Все закончится на нас".