Блейк Лайвлі стала фігуранткою великого скандалу з колегою по зйомках

Про те, що Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні щось не поділили, стало зрозуміло ще під час прес-туру з просування картини. Актори, які виконали головні ролі, жодного разу за весь час не з'явилися поруч на червоній доріжці і на жодній прем'єрі.

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37-річна американська акторка Блейк Лайвлі подала до суду на 40-річного колегу за фільмом "Покинь, якщо зможеш" Джастіна Бальдоні, звинувативши його та його продюсерську компанію Wayfarer Studios у сексуальних домаганнях і спробах знищити її репутацію, а також у створенні ворожого робочого середовища. Це врешті-решт призвело до необхідності "загальних зборів" для вирішення проблеми, повідомляє BBC.

Ці збори відбулися ще 4 січня, і на них Лайвлі супроводжував її чоловік, актор Раян Рейнольдс. Бальдоні був присутній на зустрічі як співголова і співзасновник компанії, яка випустила фільм, Wayfarer Studios. Він також був режисером фільму. Юристи Блейк кажуть, що і Бальдоні, і генеральний директор Wayfarer Джеймі Хіт поводилися "неналежним і небажаним чином щодо міс Лайвлі та інших осіб на знімальному майданчику фільму.

За підсумком зборів його учасники склали 30 вимог, які б гарантували, що ворогуючі актори зможуть продовжити роботу над картиною. Список направили в Департамент цивільних прав Каліфорнії.

За словами джерел, в угоді, серед іншого, вимагалося "не показувати Лайвлі оголених відео або зображень жінок", "більше жодних згадок про передбачувану попередню "залежність від порнографії" Бальдоні", "більше жодних обговорень сексуального досвіду перед Лайвлі та іншими", "більше жодних згадок про геніталії акторів і знімальної групи", "більше жодних запитань про вагу Лайвлі" та "більше жодних додавань сексуальних сцен, орального сексу або кульмінації на камеру від Лайвлі поза межами сценарію, схваленого Лайвлі під час підписання контракту на проєкт". Актриса також зажадала від Бальдоні припинити говорити, що він може спілкуватися з її покійним батьком.

У фільмі Лайвлі та Бальдоні дуже переконливо зіграли співзалежні стосунки

Блейк прийняла і схвалила ці пункти, але Бальдоні пішов проти угоди. Йому не сподобалося, що вся реклама фільму в ЗМІ будувалася навколо "сили і стійкості" головної героїні. Юристи акторки стверджують, що Бальдоні та його команда не тільки використовували "контент тих, хто вижив" у книзі про домашнє насильство, щоб змінити свій публічний імідж, а й брали участь у кампанії "соціальної маніпуляції", щоб "знищити" Лайвлі. Зрештою багато хто з акторів і знімальної групи фільму відписалися від нього в соціальних мережах

Тепер справа дійшла до суду, і захист акторки стверджує, що скандал, який розгорівся, став "навмисним результатом ретельно продуманої, скоординованої та забезпеченої ресурсами відповідної схеми, щоб змусити її та інших замовкнути, щоб вони не висловлювалися про ворожу обстановку, яку створили Бальдоні та Хіт".

"Я сподіваюся, що мій судовий позов допоможе прочинити завісу таємниці над цими зловісними діями у відповідь, щоб зашкодити людям, які говорять про неправомірну поведінку, і допоможе захистити інших, які можуть стати мішенню", — передала журналістам через своїх представників Блейк. Вона спростувала інформацію про те, що вона або хтось із її команди розпускав негативні чутки про Бальдоні.

Напередодні New York Times опублікувала розлогий звіт про повідомлення від інсайдерів, обізнаних про ситуацію, витягнутих із "тисяч сторінок текстових повідомлень та електронних листів", отриманих Лайвлі за порядком денним, пізніше розглянутих виданням. Це починається з того, що Бальдоні і провідний продюсер Джеймі Хіт, як повідомляється, найняли експерта зі зв'язків із громадськістю в кризових ситуаціях Мелісу Натан на початку серпня з наміром "нашкодити репутації пані Лайвлі", на що вона відповіла: "Ми можемо поховати кого завгодно".

Зі свого боку адвокат відповідача Браян Фрідман заявив, що всі звинувачення "категорично неправдиві".

Фільм "Покинь, якщо зможеш" розповідає історію флористки з Бостона Лілі Блум (Блейк Лайвлі), яка намагається розібратися в любовному трикутнику між своїм чарівним, але жорстоким хлопцем Райлом Кінкейдом (Джастін Бальдоні) та першим коханням Атласом Корріганом (Брендон Скленар).

Трейлер фільму "Покинь, якщо зможеш"

Картина була неоднозначно сприйнята критиками і глядачами. При бюджеті в $25 мільйонів вона зібрала касу в $80 мільйонів. На Rotten Tomatoes у неї — 50% "свіжості".

Глядачі на Rotten Tomatoes оцінили фільм на 55%. Фото: Скриншот

Про те, що між виконавцями головних ролей не все гладко, стало зрозуміло ще на етапі просування фільму: на всіх прес-турах Лайвлі з'являлася без Бальдоні, а Брендон Скленар натякнув у пості в Instagram на чутки про розлад між ними.

Раніше Фокус писав, як Раян Рейнольдс допоміг Блейк Лайвлі врятувати фільм "Покинь, якщо зможеш".