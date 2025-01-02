Кейт Бекинсейл сделала шокирующее признание после скандала с Блейк Лайвли

Звезда фильмов "Перл Харбор" и "Другой мир" рассказала, что подверглась сексуальному насилию со стороны члена съемочной группы, когда была подростком.

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Британская актриса Кейт Бекинсейл нарушила молчание и рассказала о своем ужасном опыте в Голливуде. По словам 51-летней актрисы, ее заставили участвовать в фотосессии, когда она истекала кровью после выкидыша. И она не получила поддержки от коллег, когда ее едва не изнасиловали. Свое признание Кейт Бекинсейл сделала после того, как Блейк Лайвли подала иск против Джастина Бальдони, с которым снималась в фильме "Все закончится на нас". Об этом пишет Daily Mail.

Заявление Кейт Бекинсейл

Рассказывая одну из своих историй, Кейт поделилась: "Когда мне было 18, меня лапал человек из команды, которому я очень доверяла. Я пошла к исполнительнице главной роли, известной своей поддержкой женщин, и рассказала, что произошло. Но она ответила: "Нет, этого не было". Я пошла к другой актрисе, плача, и сказала: "На меня только что напал этот мужчина" — и снова получила ответ: "Нет, не нападал". Так что это продолжается вечно".

В опубликованном видео Кейт объяснила, что на то, чтобы высказаться, ее вдохновил иск Блейк Лайвли, и она подчеркнула, что то, что испытала Блейк, в Голливуде происходит постоянно.

"Что меня действительно раздражает, так это то, что я вижу множество мужчин, которые говорят: "Некоторое время назад все было по-другому, климат совсем другой, и сейчас намного лучше". Нет, черт возьми, это не так. Если ты женщина и у тебя есть обоснованная жалоба — кто-то трогает мою грудь и называет меня сукой — то тебе пи***ц", — откровенно заявила актриса.

Кейт Бекинсейл в 2004 году Фото: Getty Images

Кейт также призналась, что ее обзывали, когда она жаловалась, что ей пришлось ждать шесть часов, пока ее "пьяная коллега" появится на работе.

Звезда "Другого мира", у которой есть 25-летняя дочь Лили от ее бывшего актера Майкла Шина, заявила: "Я снималась в фильме, где к концу съемок меня по рации и в лицо обзывали, потому что я сказала: "Мне очень тяжело — мой коллега каждый день напивается". Из-за актера, имя которого она не назвала, сбивался весь съемочный график и она неделями не видела свою дочь.

Комментаторы предположили, что инцидент произошел на съемках военной драмы "Перл Харбор", а пьяницей был актер Бен Аффлек. Но Бекинсейл опровергла эти домыслы, отметив, что Бен как раз вел себя, как настоящий джентльмен и защищал ее на съемочной площадке.

Трейлер фильма "Перл Харбор"

"В одном конкретном случае актер был настолько груб со мной, что испортил часть моего костюма и разорвал пополам мой парик, не говоря уже о том, что покрыл меня синяками, сбил с ног и напугал до полусмерти", — рассказала актриса и призналась, что когда она пожаловалась директору студии, ее сделали изгоем.

Фанаты актрисы подумали, что обидчиком актрисы был Колин Фаррелл с которым она снималась в римейке фильма "Вспомнить все", но Кейт Бекинсейл заявила, что это был не он. И не назовет имя обидчика.

"Я не хочу, чтобы наше молодое поколение актрис сталкивалось со всем тем же, с чем сталкиваемся и сталкивались мы все, но им было бы еще хуже из-за социальных сетей и того, как их можно превратить в оружие буквально ядерного уровня, предназначенное для уничтожения… И очень, очень, очень легко разжечь ненависть к актрисам, как это было видно из стенограмм полных отвращения разговоров между публицистами и кризисной командой, участвовавшей в этом деле", заявила Кейт, пошутив напоследок, что она вся в кошачьей шерсти.

Напомним, на прошлой неделе 37-летняя Блейк Лайвли подала иск против 40-летнего Джастина Бальдони, утверждая, что он сексуально домогался ее на съемочной площадке фильма, а затем организовал против нее клеветническую кампанию с участием своих агентов после того, как она пожаловалась на его предполагаемое поведение.

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

В иске Блейк заявила, что Джастин ворвался в ее трейлер, когда она кормила грудью своего ребенка; рассказал о своей прошлой зависимости от фильмов для взрослых; рассказал о прошлом сексуальном опыте без согласия; и выпытывал у нее подробности ее "интимной жизни".

Юристы Блейк Лайвли утверждают, что Джастин "регулярно унижал ее", критикую ее тело и ее якобы лишний вес. Джастин отверг все выдвинутые против него обвинения.

Напомним, на встречу с обидчиком Блейк Лайвли привела своего мужа, актера Райана Рейнольдса.