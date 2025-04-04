Суперэнергичный пес: Джеймс Ганн показал более длинный и новый трейлер "Супермена"-2025 (видео)

Первые кадры нового трейлера "Супермен"-2025 показывают Кларка Кента, который врезается в лед и лежит, избитый, на снегу. В какой-то момент к нему приближается снежный вихрь, который превращается в белого пса в красном плаще. Новый взгляд на перезапуск франшизы опубликовал кинорежиссер и сценарист Джеймс Ганн.

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Очередной анонс фильма "Супермен"-2025 появился на странице Instagram Ганна.

Публикация с новым трейлером 4 марта появилась в соцсетях режиссера. Ганн сопроводил трейлер короткой фразой: интересовался впечатлениями от фильма, который в кинотеатрах появится летом 2025 года.

"Зацените этот взгляд на "Супермена", который летит в кино 11 июля", — написал он.

На видео видим Кларка Кента, который лежит в снегу весь в синяках и окровавленный. Рядом удивительным образом появляется пес Крипто и начинает по неизвестным причинам бросаться, толкать и наскакивать — делает что-то похожее на искусственное дыхание. После этого он хватает зубами плащ Супермена и тащит его в снежную метель. Через несколько секунд становится понятно, куда направляется пес, — к таинственному космическому кораблю, который скрывается среди невиданных гигантских кристаллов. В итоге Супермена подхватывает стая роботов, которые спасают ему жизнь. И только тогда идут кадры с новой борьбой киногероя со злыми силами.

В течение 11 часов в Instagram трейлер Джеймса Ганна набрал более 250 тыс. лайков и сотни положительных комментариев. Люди писали, как они "переполнены эмоциями", уверяли, что это "красиво", и призывали жителей планеты "вставать и смотреть вверх"

"Мне очень нравится Крипто в этой сцене. Смотрел с детьми. Они умирали со смеху над Крипто. Не могу дождаться, когда их возьмут в кино", — написали другие комментаторы.

В соцсети X (Twitter) сообщение Ганна набрало 1,4 млн просмотров, 97 тыс. лайков и 3 тысячи комментариев.

Супермен 2025 — детали

Супермен 2025 — новая кинолента Джеймса Ганна, которая выйдет в прокат 10 (11) июля 2025 года. Это продолжение серии фильмов, созданных на основе одноименного комикса, в котором говорится об инопланетянине с планеты Криптон. Жители этой планеты погибли, но одна семья спасла малыша, которого отправила на Землю. Ребенок попал к приемным родителям, которые его вырастили и воспитали и назвали Кларком Кентом. После этого в нескольких фильмах, ставшими частью киновселенной DC, речь шла о стычках Кента, который обладал суперспособностями, с преступниками разного рода. Последний на сегодня фильм вышел в 2013 году. Фильм назывался "Человек из стали", а роль Супермена сыграл голливудский актер Генри Кавилл. На создание фильма потратили 250 млн долл., а кассовые сборы составили 600 млн долл.

Отметим, Фокус писал о первой версии трейлера "Супермен"-2025. Трейлер появился в декабре 2024 года и он вдвое короче того, который показал Ганн. На видео пес Крипто появляется на секунду и не понятна его роль в спасении героя. Главную роль в ленте будет играть Генри Кавилл.

Напоминаем, 31 декабря 2024 года Фокус рассказал о 17 самых ожидаемых премьерах 2025 года, среди которых есть и фильм "Супермен"-2025.