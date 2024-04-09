Первый комикс с Суперменом продали за рекордные 6 миллионов долларов

Комикс 1938 года, в котором первый раз появляется Супермен, был продан на аукционе. И стал самым дорогим комиксом в истории.

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Комикс, в котором первый раз появляется Супермен, изданный в 1938 году, был продан на аукционе за рекордные 6 миллионов долларов. И стал самым дорогим комиксом за всю историю, по данным Heritage Auctions, который провел продажу, пишет CNN.

Аукционный дом назвал комикс "самым важным и влиятельным комиксом из когда-либо опубликованных". Тогда тоненькая книжечка комиксов, выпущенная 86 лет назад, стоила всего 10 центов.

"Без Супермена и комиксов-боевиков № 1, кто знает, наступил бы когда-нибудь Золотой век комиксов или стал бы этот жанр тем, чем он является сегодня", — заявил вице-президент Heritage Auctions Барри Сандовал в своем заявлении перед торгами.

Несмотря на свой почтенный возраст, этот комикс сохранился в хорошем состоянии: цвета остались насыщенными и лишь сверху остались небольшие потертости.

Первый комикс про Супермена Фото: Heritage Auctions

По данным Heritage Auctions, только два других нереставрированных экземпляра существуют в лучшем состоянии, и, по оценкам, из 200 000 первоначально напечатанных экземпляров сохранилось только 100.

История, написанная друзьями Джерри Сигелом и Джо Шустером, раскрывает происхождение Супермена как инопланетного ребенка, посланного на Землю, чтобы избежать разрушения его планеты, и знакомит с его любовным интересом, Лоис Лейн.

Стоимость этого конкретного выпуска такова, что отдельные страницы стоили до 60 000 долларов за каждую, добавил аукционный дом. Другие копии также были проданы по рекордным ценам, в том числе один в 2021 году, который ушел за 3,25 миллиона долларов и стал самым дорогим комиксом за всю историю на тот момент.

Первый комикс с участием Человека-паука обогнал его позже в том же году, когда, по данным CGC Comics, он был продан за 3,6 миллиона долларов, прежде чем другой выпуск о приключениях Человека из стали в "Супермене №1" обошел его в 2022 году, принеся 5,3 доллара миллионов своему предыдущему обладателю.

За годы, прошедшие с момента его первого появления, Супермен стал одним из самых узнаваемых персонажей американской поп-культуры, породив фильмы-блокбастеры, книги, игрушки и даже жевательную резинку.

Напомним, комикс о Спайдермене, герои, придуманном Стэном Ли, был продан в начале этого года все на том же аукционе за 1,38 миллиона долларов. Он вышел в 1962 году.