Перший комікс із Суперменом продали за рекордні 6 мільйонів доларів

Комікс 1938 року, в якому вперше з'являється Супермен, був проданий на аукціоні. І став найдорожчим коміксом в історії.

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Комікс, у якому вперше з 'являється Супермен, виданий 1938 року, був проданий на аукціоні за рекордні 6 мільйонів доларів. І став найдорожчим коміксом за всю історію, за даними Heritage Auctions, який провів продаж, пише CNN.

Аукціонний дім назвав комікс "найважливішим і найвпливовішим коміксом із коли-небудь опублікованих". Тоді тоненька книжечка коміксів, випущена 86 років тому, коштувала всього 10 центів.

"Без Супермена і коміксів-бойовиків № 1, хто знає, чи настала б коли-небудь Золота доба коміксів, чи став би цей жанр тим, чим він є сьогодні", — заявив віцепрезидент Heritage Auctions Баррі Сандовал у своїй заяві перед торгами.

Незважаючи на свій поважний вік, цей комікс зберігся в хорошому стані: кольори залишилися насиченими і лише зверху залишилися невеликі потертості.

Перший комікс про Супермена Фото: Heritage Auctions

За даними Heritage Auctions, тільки два інших нереставрованих примірники існують у кращому стані, і, за оцінками, з 200 000 первісно надрукованих примірників збереглося тільки 100.

Історія, написана друзями Джеррі Сігелом і Джо Шустером, розкриває походження Супермена як інопланетної дитини, посланої на Землю, щоб уникнути руйнування його планети, і знайомить з його любовним інтересом, Лоїс Лейн.

Вартість цього конкретного випуску така, що окремі сторінки коштували до 60 000 доларів за кожну, додав аукціонний дім. Інші копії також було продано за рекордними цінами, зокрема одну 2021 року, яка пішла за 3,25 мільйона доларів і стала найдорожчим коміксом за всю історію на той момент.

Перший комікс за участю Людини-павука обігнав його пізніше того ж року, коли, за даними CGC Comics, його продали за 3,6 мільйона доларів, перш ніж інший випуск про пригоди Людини зі сталі в "Суперменові №1" обійшов його 2022 року, принісши 5,3 мільйона доларів своєму попередньому власникові.

За роки, що минули з моменту його першої появи, Супермен став одним із найбільш упізнаваних персонажів американської поп-культури, породивши фільми-блокбастери, книжки, іграшки та навіть жувальну гумку.

Нагадаємо, комікс про Спайдермена, героя, вигаданого Стеном Лі, продали на початку цього року все на тому ж аукціоні за 1,38 мільйона доларів. Він вийшов у 1962 році.