Кейдж у ролі Супермена та Кроу в ролі Арагорна: які актори не зіграли культові ролі

Фільми на кшталт "Індіани Джонса" та "Володаря перснів" уже давно стали культовими, але зовсім інші актори могли зіграти головні ролі та назавжди вписати себе в історію кінематографа.

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Роль Індіани Джонса стала знаковою для Гаррісона Форда, як і роль Марті Макфлая для Майкла Джея Фокса, або роль Джеймса Бонда для Пірса Броснана, але зовсім інші актори могли виконати ці ролі й отримати всі належні почесті. Хоча, можливий і інший варіант розвитку подій: можливо, фільми б провалилися в прокаті. Хто міг виконати культові ролі в знакових фільмах, пише Daily Mail.

Том Селлек у ролі Індіани Джонса

Том Селлек, зірка серіалів "Приватний детектив Магнум", "Друзі" та "Блакитна кров", міг виконати роль археолога Індіани Джонса замість Гаррісона Форда.

Том Селлек Фото: The New Yorker

Селлек спочатку був обраний на цю роль, але потім йому довелося відмовитися від неї після того, як він підписався на участь у серіалі. Замість цього роботу отримав Форд.

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Трейлер останнього фільму про Індіану Джонса

"Як я отримав роль? У Тома Селлека було зобов'язання зніматися в телесеріалі, і він не міг розірвати цей контракт. Я став другим кандидатом, і я дуже вдячний Тому. Дякую, Томе, чуваче. Якщо ти слухаєш, ще раз спасибі", — говорив Форд у нещодавньому інтерв'ю, після того, як знявся в п'ятому й останньому фільмі про Індіану Джонса.

Ніколас Кейдж у ролі Супермена

Якби все склалося інакше, у скарбничці Кейджа була б ще й роль одного з найвідоміших супергероїв.

Проєкт із Кейджем у головній ролі був задуманий на початку 1990-х років, дійшов до розроблення костюмів і декорацій, перш ніж був згорнутий у 1998 році.

Є навіть фото й відео, де довговолосий Ніколас Кейдж позує в костюмі Супермена, розробленому знаменитою голлівудською дизайнеркою Коллін Еттвуд.

Ніколас Кейдж у ролі Супермена

Режисером фільму мав стати Тім Бертон, який раніше зняв фільми про Бетмена.

За словами сценариста Кевіна Сміта, продюсер Джон Пітерс не хотів, щоб Супермен літав, і наполіг на тому, щоб наприкінці фільму він воював із гігантським павуком.

Документальний фільм 2015 року "Смерть Супермена: що сталося?" розповідає, як були побудовані декорації для фільму вартістю 20 мільйонів доларів.

У документальному фільмі також показано кадри, на яких Кейдж сміється та жартує у своєму костюмі.

Ніколас Кейдж міг зіграти Супермена Фото: Twitter TDOSLWH

Бюджет зйомок варіювався від 140 мільйонів доларів до майже 300 мільйонів доларів.

Саме вартість зрештою підштовхнула студію Warner Bros повністю відмовитися від проєкту в 1998 році.

Говорячи з Variety про фільм на початку цього року, Кейдж сказав: "Це був радше Супермен 1980-х років із чорним довгим волоссям самурая. Такий собі емо-Супермен. Але в нас так і не вийшло".

Дастін Гоффман у ролі Ріка Декарда в "Тому, хто біжить по лезу"

Коли Рідлі Скотт почав працювати над фільмом "Той, хто біжить по лезу", першою людиною, яку він розглядав на роль, був Дастін Гоффман.

Дастін Гоффман Фото: Getty Images

Однак він покинув проєкт через те, що, за його словами, було "художньою розбіжністю", і роль Ріка дісталася щасливому Гаррісону Форду.

Трейлер фільму "Той, хто біжить по лезу"

Сем Ніл у ролі Джеймса Бонда

Це була робота, яку він насправді ніколи не хотів, але Сем Ніл усе ж пройшов прослуховування на роль Джеймса Бонда.

Зірка "Парку Юрського періоду" представив себе на заміну Роджеру Муру, коли він залишив цю роль 1985 року.

Проби Сема Ніла

Короткий уривок із кінопроби Ніла показує, як він відтворює сцену з фільму Шона Коннері 1963 року "Із Росії з любов'ю".

З пістолетом у руці Ніл входить у кімнату в розстебнутій сорочці та говорить із Романовою, яка лежить у ліжку.

Сцена закінчується тим, що він каже: "Мої друзі називають мене Бондом, Джеймсом Бондом".

Зрештою, роль дісталася Тімоті Далтону, який знявся у двох фільмах: "Іскри з очей" і "Ліцензія на вбивство", а потім і Пірсу Броснану.

Ніл говорив, що він пройшов прослуховування тільки після того, як його вмовив агент.

"Я пішов і пройшов прослуховування для ролі Бонда. І хоч вийшло непогано, я б усе одно не став зніматися", — розповідав актор 2015 року.

Він сказав, що не хотів уваги, яку отримують ті, хто грає Бонда, наприклад, Пірс Броснан.

"Якщо ви йдете по Лондону з Пірсом, люди кричать на нього. Навіщо мені це? Це найгірше — втратити свою анонімність", — розповів він Belfast Telegraph.

Джеймс Бролін у ролі Джеймса Бонда

Якби Роджер Мур не відмовився від думок про вихід на пенсію після п'яти виступів у ролі Бонда, Джеймс Бролін був би тим, хто замінив його. Він пройшов дві кінопроби й цілком успішно. І теж відтворив сцену з Романовою зі стрічки "Із Росії з любов'ю".

Проби Джеймса Броліна

Але Мур зрештою змінив свої плани та знявся у ще двох фільмах: "Восьминіжка" та "Вид на вбивство". Тож Бролін залишився в дурнях.

"Я повернувся додому, щоб зібрати речі для переїзду в Лондон на час зйомок, коли Роджер Мур сказав: "О, я зроблю ще один фільм!" — згадував Бролін, зазначивши, що він був дуже розчарований.

Ерік Штольц у ролі Марті Макфлая

Як скажуть вам найвідданіші шанувальники "Назад у майбутнє", Майкл Джей Фокс не був тією зіркою, яку спочатку обрали на роль Марті Макфлая в мегахіті 1985 року.

Ерік Штольц у ролі Марті Макфлая

Ця честь випала 23-річному Еріку Штольцу, який встиг знятися в кількох сценах, перш ніж режисер Роберт Земекіс і сценарист Боб Гейл вирішили його звільнити.

Виступаючи 2010 року, Земекіс розповів про своє рішення: "Він чудовий актор, але його комедійний талант сильно відрізнявся від того, що ми собі уявляли з Бобом".

Земекіс сказав, що показав Стівену Спілбергу, виконавчому продюсеру фільму, перші п'ять тижнів відзнятого матеріалу та сказав йому, що вони "не викликали в нас сміху, на який я сподівався".

"Тому мені довелося ухвалити це жахливе рішення, яке було несамовитим для всіх. На щастя, мені вдалося переконати студію дозволити мені перезняти п'ять тижнів роботи", — згадував Земекіс.

У підсумку Майкл Джей Фокс став суперзіркою, а Штольц — ні. Але він знявся в "Кримінальному чтиві" в ролі Ленса та стрічках "Ефект метелика" і "Правила сексу".

Рассел Кроу в ролі Арагорна у "Володарі перснів"

Вігго Мортенсен був приголомшливий у ролі Арагорна в трилогії "Володар перснів". Але ця роль могла дістатися Расселу Кроу.

Рассел Кроу міг зіграти Арагорна Фото: Getty Images

Кажуть, що йому запропонували цю роль разом із 10 відсотками від фінансового доходу фільму.

Однак він сказав інтерв'юеру Говарду Стерну, що, на його думку, режисер Пітер Джексон насправді не хотів, щоб він брав участь у проєкті.

Трейлер фільму "Володар перснів"

"Я думаю, що він був змушений поговорити зі мною, тому що тоді був момент, коли всі хотіли мене знімати в усіх фільмах. Моє чуття підказувало, що він мав на увазі когось іншого. І мав найняти актора, який йому підходив", — розповідав Кроу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які голлівудські актори мають українське коріння.