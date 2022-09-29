Ді Капріо та Сталлоне. Які голлівудські актори мають українське коріння

Предки знаменитостей свого часу емігрували з України, проте не забули про свою батьківщину.

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Серед сучасних голлівудських акторів є низка вихідців з України. Хтось відверто говорить про своє коріння, а хтось плутав Одесу з Росією. Втім, усі вони мали предків, які свого часу мешкали в українських містах.

Ольга Куриленко

Прізвище акторки та моделі говорить саме за себе. "Дівчина Бонда" народилася в Бердянську, Запорізька область. У 13 років майбутня знаменитість переїхала до Москви, а ще через три роки — до Франції, де уклала контракт з модельним агентством. Після цього Ольга Куриленко з'являлася на обкладинках впливових глянців — ELLE, Madame Figaro, Marie Claire, Vogue тощо.

42-річна акторка найбільше відома своєю роллю дівчини Джеймса Бонда у "Кванті милосердя". Зокрема зірка екранів встигла знятися у картині від Marvel "Чорна вдова".

Ще одним важливим фільмом знаменитості став пригодницько-фантастичний бойовик "Світ забуття".

[ + – ] Ольга Куриленко

У 1999 уродженка Бердянська вийшла заміж за французького фотографа Седрика ван Моля, після чого змінила українське громадянство на французьке.

У своїх соцмережах з початку повномасштабного російського вторгнення на територію України Ольга Куриленко поширює важливу інформацію та закликає допомагати українцям.

Стівен Спілберг

Легендарний голлівудський режисер Стівен Спілберг походить з Одеси. Його родина, яку також знають як Шпільбергів, родом з українського міста на березі Чорного моря.

Бабуся та дідусь Стівена Спілберга по батьківській лінії народилися в Україні, проте на початку ХХ ст. емігрували до США.

Творець "Списку Шиндлера" та "Індіани Джонса" відвідував Київ у 2006 році, коли приїхав на презентацію фільму про Голокост. Зокрема 75-річний режисер зізнавався журналістам, що дуже любить Україну, а в його родині часто готували борщ.

[ + – ] Стівен Спілберг Фото: вулкан

Мілла Йовович

46-річна американська акторка Мілла Йовович народилася у столиці України. Її мама була відомою радянською акторкою. Згодом знаменитість певний час мешкала в Дніпропетровську, а в п'ять років переїхала до Лондона, а згодом — до США.

Батьки Мілли Йовович працювали прислугою у будинку американського режисера Браяна де Пальми, а дівчинку у школі недолюблювали через те, що вона приїхала з СРСР.

[ + – ] Мілла Йовович

Уродженка Києва відома своїми ролями в картинах "П'ятий елемент", "Оселя зла" та "Готель "Мільйон доларів".

Після початку повномасштабної війни в Україні акторка частіше згадує про своє коріння та підтримує українців публічно. Зокрема під час Каннського кінофестивалю-2022 у Франції знаменитість з'явилася на публіці зі своєю донькою у синьо-жовтих нарядах.

[ + – ] Мілла Йовович з донькою Фото: Getty Images

Міла Куніс

Уродженка Чернівців Міла Куніс у 7 років емігрувала з батьками з України. 38-річна зірка екранів кілька разів відвідувала батьківщину — у 2017 та 2021. Востаннє в Києві акторка була помічена зі своїм чоловіком, Ештоном Кутчером під час зйомок фільму "Кохання та блогери".

Після 24 лютого 2022 Міла Куніс часто публічно висловлюється на підтримку України та зібрала з чоловіком чималу суму на допомогу українцям, постраждалим від війни.

[ + – ] Міла Куніс Фото: Getty Images

Леонардо Ді Капріо

47-річний голлівудський актор Леонардо Ді Капріо має одеське коріння. Його бабуся, Олена Смирнова, мешкала на півдні України, проте після Жовтневої революції переїхала до Німеччини. Жінка одружилася з місцевим та взяла прізвище Іденбіркен.

Уже у 1955 році мама оскароносного актора емігрувала до США, де він і народився.

"У мене українське коріння, а саме – одеське. Ба більше, я майже наполовину одесит", — зазначав раніше Ді Капріо.

Після початку повномасштабного російського вторгнення актор перерахував на потреби ЗСУ 10 мільйонів доларів.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо

Сильвестр Сталлоне

76-річний американський актор Сильвестр Сталлоне також має українське коріння. Його предки по материнській лінії (Роза та Чарльз Лейбович) наприкінці ХІХ ст. виїхали з Одеси до США.

Родина голлівудської знаменитості володіла кількома ткацькими фабриками та житловими будинками у центрі Одеси. Проте відвідати Україну актору все ніяк не вдавалося, хоча його мама приїжджала сюди не раз.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

Вайнона Райдер

50-річна американська акторка Вайнона Райдер має харківське коріння. Її батьки — нащадки єврейських емігрантів з Харкова та Румунії. Знаменитість зізнавалася, що мріє зняти фільм про Другу світову війну та життя своїх українських родичів.

А сценічний псевдонім Райдер зірка екранів прийняла від співака Мітча Райдера, якого любив слухати її батько.

[ + – ] Вайнона Райдер та Кіану Рівз Фото: Скриншот

Нагадаємо, як голлівудські знаменитості допомагають Україні під час повномасштабного російського вторгнення.