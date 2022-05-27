Мілла Йовович продемонструвала сукню українського бренду (фото)
Знаменитість відвідала благодійний вечір у Каннах.
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Голлівудська акторка українського походження Мілла Йовович приголомшила публіку своїм розкішним виходом на червону доріжку Каннського кінофестивалю. Зірка приміряла наряд від українського бренду. Про це пише Elle.
46-річна уродженка Києва обрала сукню від Lever Couture для благодійного заходу від amfAR (Американського фонду досліджень СНІДу) у Каннах.
На американській акторці була лазурна сукня в дрібну сіточку з глибоким декольте та акцентними рукавами. Родзинкою образу став довгий шлейф.
Мілла Йовович додала до образу аксесуари в тон основного наряду та сріблястий клатч. Зачіску знаменитість зробила у стилі мокрого волосся, а на обличчі зірки був легкий нюдовий макіяж.
Акторка українського походження з перших днів повномасштабного російського вторгнення публічно підтримує Україну. На Каннському фестивалі вона з'явилася зі своїми двома доньками, одна з яких була у жовтій сукні, то ж зіркова мама та її 14-річна донька Евер Габо продемонстрували кольори державного прапора України.
Сукні українського бренду Lever Couture обирають зірки світового масштабу. Зокрема Дженніфер Лопес, Меган Фокс, Леді Гага та інші.
Нагадаємо, у межах 75-го Каннського кінофестивалю на Лазурному побережжі Франції зустрілися дві українські знаменитості, які довгий час мешкають за кордоном. Модель Аліна Байкова, яка проживає та працює в США, подарувала Міллі Йовович патріотичну підвіску українського бренду в кольорах державного прапора України.
Також Фокус писав про інші яскраві виходи зірок на червоні доріжки Каннського кінофестивалю. Зокрема ми писали про найкращі вбрання 75-го фестивалю на Лазурному побережжі. Серед них образи акторок Ель Фаннінг, Шерон Стоун, Енн Гетевей та виходи інших знаменитостей.