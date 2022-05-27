UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Милла Йовович продемонстрировала платье украинского бренда (фото)

485
Милла Йовович с дочерью, Милла Йовович в каннах, Милла Йовович в платье украинского бренда
Фото: Getty Images | Милла Йовович с дочерью

Знаменитость посетила благотворительный вечер в Каннах.

Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович ошеломила публику своим роскошным выходом на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Звезда примерила наряд от украинского бренда. Об этом пишет Elle.

46-летняя уроженка Киева выбрала платье от Lever Couture для благотворительного мероприятия от amfAR (Американского фонда исследований СПИДа) в Каннах.

На американской актрисе было лазурное платье в мелкую сеточку с глубоким декольте и акцентными рукавами. Изюминкой образа стал длинный шлейф.

Милла Йовович в Каннах

Милла Йовович добавила к образу аксессуары в тон основного наряда и серебристый клатч. Прическу знаменитость сделала в стиле мокрых волос, а на лице звезды был легкий нюдовый макияж.

Актриса украинского происхождения с первых дней полномасштабного российского вторжения публично поддерживает Украину. На Каннском фестивале она появилась со своими двумя дочерьми, одна из которых была в желтом платье, поэтому звездная мама и ее 14-летняя дочь Эвер Габо продемонстрировали цвета государственного флага Украины.

Милла Йовович в наряде украинского бренда

Платья украинского бренда Lever Couture часто выбирают звезды мирового масштаба. В частности, Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Леди Гага и другие.

Наряды от Lever Couture выбирают звезды мирового масштаба

Напомним, в рамках 75-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции встретились две украинские знаменитости, долгое время проживающие за рубежом. Модель Алина Байкова, проживающая и работающая в США, подарила Милле Йовович патриотическую подвеску украинского бренда в цветах государственного флага Украины.

Также Фокус писал о других ярких выходах звезд на красные дорожки Каннского кинофестиваля. В частности, мы писали о лучших нарядах 75-го фестиваля на Лазурном побережье. Среди них образы актрис Эль Фаннинг, Шэрон Стоун, Энн Хэтэуэй и выходы других знаменитостей.