Милла Йовович продемонстрировала платье украинского бренда (фото)
Знаменитость посетила благотворительный вечер в Каннах.
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Голливудская актриса украинского происхождения Милла Йовович ошеломила публику своим роскошным выходом на красную дорожку Каннского кинофестиваля. Звезда примерила наряд от украинского бренда. Об этом пишет Elle.
46-летняя уроженка Киева выбрала платье от Lever Couture для благотворительного мероприятия от amfAR (Американского фонда исследований СПИДа) в Каннах.
На американской актрисе было лазурное платье в мелкую сеточку с глубоким декольте и акцентными рукавами. Изюминкой образа стал длинный шлейф.
Милла Йовович добавила к образу аксессуары в тон основного наряда и серебристый клатч. Прическу знаменитость сделала в стиле мокрых волос, а на лице звезды был легкий нюдовый макияж.
Актриса украинского происхождения с первых дней полномасштабного российского вторжения публично поддерживает Украину. На Каннском фестивале она появилась со своими двумя дочерьми, одна из которых была в желтом платье, поэтому звездная мама и ее 14-летняя дочь Эвер Габо продемонстрировали цвета государственного флага Украины.
Платья украинского бренда Lever Couture часто выбирают звезды мирового масштаба. В частности, Дженнифер Лопес, Меган Фокс, Леди Гага и другие.
Напомним, в рамках 75-го Каннского кинофестиваля на Лазурном побережье Франции встретились две украинские знаменитости, долгое время проживающие за рубежом. Модель Алина Байкова, проживающая и работающая в США, подарила Милле Йовович патриотическую подвеску украинского бренда в цветах государственного флага Украины.
Также Фокус писал о других ярких выходах звезд на красные дорожки Каннского кинофестиваля. В частности, мы писали о лучших нарядах 75-го фестиваля на Лазурном побережье. Среди них образы актрис Эль Фаннинг, Шэрон Стоун, Энн Хэтэуэй и выходы других знаменитостей.