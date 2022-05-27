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Красный и белый - новый черный. Лучшие наряды кинофестиваля в Каннах - 2022

Дарья Бережная
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Фото: Getty Images | Тильда Суинтон

Каннский фестиваль посещают мировые звезды, а они знают толк в роскошных нарядах

Любители красных дорожек и шикарных нарядов – ликуют. Наконец, Каннский кинофестиваль вернулся после пандемии со всем присущим ему размахом, так что дизайнеры и ювелиры сделали все, чтобы селебрити на премьерах выглядели блестяще.

Завершается кинофестиваль уже 28 мая, а значит, уже почти все приглашенные звезды выгуляли свои роскошные наряды. По шикарности Каннский кинофестиваль уступает только "Оскару" и Met Gala, хотя многие модные эксперты готовы с этим поспорить.

То, что драгоценностей на красной дорожке Канн точно больше, чем на вышеупомянутых светских событиях – это точно. Так что соревнуются не только дизайнеры, но и ювелиры. А модные таблоиды составляют рейтинги.

Фокус выбрал топ-5 самых лучших нарядов Каннского фестиваля. Но отдельно стоит отметить Шэрон Стоун, которую модные критики уже признали "королевой бала". Каждый ее выход на красную дорожку – это событие. И последнее ее появление на премьере байопика "Элвис" стало настоящей сенсацией.

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Шэрон Стоун и ее безупречное красное платье
Фото: Getty Images

Роскошное красное платье, созданное дизайнерами Дольче и Габбана специально для звезды стоит вне рейтинга, потому что более впечатляющий наряд нелегко превзойти.

Эль Фаннинг всегда выбирает шикарные и утонченные наряды для Каннского кинофестиваля, но в этом году она превзошла саму себя, выбрав платье от Armani Privé и украшения от Chopard.

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Эль Фаннинг в Armani Privé
Фото: Getty Images

К слову, Эль вернула в моду украшения для волос – заколки в виде бантов украшают ее шевелюру все чаще.

Поддержала модный дом Armani и Энн Хэтэуэй. Свой сдержанный и стильный образ она дополнила украшениями от Bulgari.

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Энн Хэтэуэй в Armani Privé
Фото: Getty Images

Каждое появление Тильды Суинтон на красной дорожке привлекает повышенное внимание. Главным образом из-за того, что, обладая оригинальной и нестандартной внешностью, актриса выбирает и наряды в своем особенном, уникальном стиле. Ей удается создавать абсолютно неповторимые образы.

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Тильда Суинтон и ее неповторимый стиль
Фото: Getty Images

В этот раз ее белое платье-рубашка от Alaïa стало хитом вечера.

Диана Крюгер и Норман Ридус нечасто появляются вместе на публичных событиях. До недавнего времени актер был слишком занят на съемках сериала "Ходячие мертвецы", к тому же пара занята воспитанием общей дочери, которой недавно исполнилось три года. А в свободное время он любит кататься на мотоциклах.

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Диана Крюгер и Норман Ридус
Фото: Getty Images

Но тем приятней было увидеть их вместе. К тому же Диана выбрала впечатляющий наряд от Oscar de la Renta и массивные украшения от Chaumet.

Актриса Ребекка Холл, звезда фильмов "Годзилла против Конга" и "Дом на другой стороне", ставшая в этом году членом жюри кинофестиваля, выбирала весьма яркие наряды н протяжении всего киномарафона.

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Ребекка Холл в Gucci
Фото: Getty Images

Но ее платье от Gucci с вышивкой и объемными манжетами стало одним из наиболее запоминающихся.

Напомним, ранее Фокус писал о самых безвкусных и странных нарядах Каннского кинофестиваля. В списке оказались даже такие звезды, как Джулианна Мур и Айшвария Рай.