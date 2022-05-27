Красный и белый - новый черный. Лучшие наряды кинофестиваля в Каннах - 2022
Каннский фестиваль посещают мировые звезды, а они знают толк в роскошных нарядах
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Любители красных дорожек и шикарных нарядов – ликуют. Наконец, Каннский кинофестиваль вернулся после пандемии со всем присущим ему размахом, так что дизайнеры и ювелиры сделали все, чтобы селебрити на премьерах выглядели блестяще.
Завершается кинофестиваль уже 28 мая, а значит, уже почти все приглашенные звезды выгуляли свои роскошные наряды. По шикарности Каннский кинофестиваль уступает только "Оскару" и Met Gala, хотя многие модные эксперты готовы с этим поспорить.
То, что драгоценностей на красной дорожке Канн точно больше, чем на вышеупомянутых светских событиях – это точно. Так что соревнуются не только дизайнеры, но и ювелиры. А модные таблоиды составляют рейтинги.
Фокус выбрал топ-5 самых лучших нарядов Каннского фестиваля. Но отдельно стоит отметить Шэрон Стоун, которую модные критики уже признали "королевой бала". Каждый ее выход на красную дорожку – это событие. И последнее ее появление на премьере байопика "Элвис" стало настоящей сенсацией.
Роскошное красное платье, созданное дизайнерами Дольче и Габбана специально для звезды стоит вне рейтинга, потому что более впечатляющий наряд нелегко превзойти.
Эль Фаннинг всегда выбирает шикарные и утонченные наряды для Каннского кинофестиваля, но в этом году она превзошла саму себя, выбрав платье от Armani Privé и украшения от Chopard.
К слову, Эль вернула в моду украшения для волос – заколки в виде бантов украшают ее шевелюру все чаще.
Поддержала модный дом Armani и Энн Хэтэуэй. Свой сдержанный и стильный образ она дополнила украшениями от Bulgari.
Каждое появление Тильды Суинтон на красной дорожке привлекает повышенное внимание. Главным образом из-за того, что, обладая оригинальной и нестандартной внешностью, актриса выбирает и наряды в своем особенном, уникальном стиле. Ей удается создавать абсолютно неповторимые образы.
В этот раз ее белое платье-рубашка от Alaïa стало хитом вечера.
Диана Крюгер и Норман Ридус нечасто появляются вместе на публичных событиях. До недавнего времени актер был слишком занят на съемках сериала "Ходячие мертвецы", к тому же пара занята воспитанием общей дочери, которой недавно исполнилось три года. А в свободное время он любит кататься на мотоциклах.
Но тем приятней было увидеть их вместе. К тому же Диана выбрала впечатляющий наряд от Oscar de la Renta и массивные украшения от Chaumet.
Актриса Ребекка Холл, звезда фильмов "Годзилла против Конга" и "Дом на другой стороне", ставшая в этом году членом жюри кинофестиваля, выбирала весьма яркие наряды н протяжении всего киномарафона.
Но ее платье от Gucci с вышивкой и объемными манжетами стало одним из наиболее запоминающихся.
Напомним, ранее Фокус писал о самых безвкусных и странных нарядах Каннского кинофестиваля. В списке оказались даже такие звезды, как Джулианна Мур и Айшвария Рай.