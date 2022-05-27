Червоний і білий — новий чорний. Найкращі вбрання кінофестивалю в Каннах — 2022

Каннський фестиваль відвідують світові зірки, а вони розуміються на розкішних вбраннях.

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Любителі червоних доріжок і шикарних нарядів тріумфують. Нарешті Каннський кінофестиваль повернувся після пандемії з усім властивим йому розмахом, тож дизайнери та ювеліри зробили все, щоб селебріті на прем'єрах мали блискучий вигляд.

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Завершується кінофестиваль уже 28 травня, а отже, вже майже всі запрошені зірки вигуляли свої розкішне вбрання. За шикарністю Каннський кінофестиваль поступається лише "Оскару" та Met Gala, хоча багато модних експертів готові з цим посперечатися.

Те, що коштовностей на червоній доріжці Канн більше, ніж на вищезгаданих світських подіях, — це точно. Тож змагаються не лише дизайнери, а й ювеліри. А модні таблоїди складають рейтинги.

Фокус вибрав топ-5 найкращих нарядів Канського фестивалю. Але окремо варто відзначити Шерон Стоун, яку модні критики вже визнали "королевою балу". Кожен її вихід на червону доріжку — це подія. І остання її поява на прем'єрі байопіку "Елвіс" стала справжньою сенсацією.

[ + – ] Шерон Стоун і її бездоганна червона сукня Фото: Getty Images

Розкішна червона сукня, створена дизайнерами Дольче і Габбана спеціально для зірки стоїть поза рейтингом, тому що вражаюче вбрання нелегко перевершити.

Ель Фаннінг завжди вибирає шикарні та витончені вбрання для Каннського кінофестивалю, але цього року вона перевершила саму себе, обравши сукню від Armani Privé та прикраси від Chopard.

[ + – ] Ель Фаннінг в Armani Privé Фото: Getty Images

До речі, Ель повернула в моду прикраси для волосся — шпильки у вигляді бантів прикрашають її шевелюру все частіше.

Підтримала модний дім Armani й Енн Гетевей. Свій стриманий і стильний образ вона доповнила прикрасами від Bulgari.

[ + – ] Енн Гетевей у Armani Privé Фото: Getty Images

Кожна поява Тільди Свінтон на червоній доріжці привертає особливу увагу. Головним чином через те, що, маючи оригінальну та нестандартну зовнішність, акторка вибирає і вбрання у своєму особливому, унікальному стилі. Їй вдається створювати абсолютно неповторні образи.

[ + – ] Тільда Свінтон і її неповторний стиль Фото: Getty Images

На цей раз її біла сукня-сорочка від Alaïa стала хітом вечора.

Діана Крюгер і Норман Рідус нечасто з'являються разом на публічних подіях. Донедавна актор був надто зайнятий на зйомках серіалу "Ходячі мерці", до того ж пара зайнята вихованням спільної доньки, якій нещодавно виповнилося три роки. А у вільний час він любить кататись на мотоциклах.

[ + – ] Діана Крюгер і Норман Рідус Фото: Getty Images

Але тим приємніше було побачити їх разом. До того ж Діана обрала вражаюче вбрання від Oscar de la Renta і масивні прикраси від Chaumet.

Актриса Ребекка Голл, зірка фільмів "Годзілла проти Конга" та "Будинок на іншому боці", яка стала цього року членом журі кінофестивалю, вибирала дуже яскраві вбрання протягом усього кіномарафону.

[ + – ] Ребекка Голл в Gucci Фото: Getty Images

Але її сукня від Gucci з вишивкою та об'ємними манжетами стала однією з найбільш запам'ятовуваних.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найбільше позбавлені смаку та найдивніші вбрання Канського кінофестивалю. У списку опинилися навіть такі зірки як Джуліанна Мур і Айшварія Рай.